Стас Михайлов потерял 10 килограммов после перенесённой операции

Михайлов признался, что для него год начался бурно. Из-за аппендицита певца экстренно госпитализировали в больницу, где сделали операцию. Сейчас всё уже осталось позади, и артист благодарит всех врачей, которые быстро и своевременно оказали ему помощь. По словам Стаса, ему помогло то, что в этот момент он оказался дома, а не в поездке.

Через неделю после операции супруга исполнителя показала, как выглядит артист. Инна Михайлова сообщила, что за это время её муж похудел на 10 килограммов. Поклонники певца оказались в шоке от увиденного.

Известно, что после операции пациенты должны придерживаться строгой диеты. Им запрещено есть жирное, острое, жареное, а также пить алкогольные напитки.

Жена Стаса Михайлова также рассказала, что фанаты могут не беспокоиться за любимого исполнителя. По её словам, всё уже позади, муж чувствует себя отлично и идёт на поправку.