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сегодня, 15:03 1

Стас Михайлов потерял 10 килограммов после перенесённой операции

52-летнего Стаса Михайлова экстренно госпитализировали в конце января

Стас Михайлов потерял 10 килограммов после перенесённой операции
Фото: csn-tv.ru

Стас Михайлов в конце января оказался на операционном столе, чем серьёзно обеспокоил своих поклонников. Как оказалось, в больницу певец попал из-за аппендицита, а теперь восстанавливается после хирургического вмешательства, сообщает «СтарХит».

Михайлов признался, что для него год начался бурно. Из-за аппендицита певца экстренно госпитализировали в больницу, где сделали операцию. Сейчас всё уже осталось позади, и артист благодарит всех врачей, которые быстро и своевременно оказали ему помощь. По словам Стаса, ему помогло то, что в этот момент он оказался дома, а не в поездке.

Через неделю после операции супруга исполнителя показала, как выглядит артист. Инна Михайлова сообщила, что за это время её муж похудел на 10 килограммов. Поклонники певца оказались в шоке от увиденного.

Известно, что после операции пациенты должны придерживаться строгой диеты. Им запрещено есть жирное, острое, жареное, а также пить алкогольные напитки.

Жена Стаса Михайлова также рассказала, что фанаты могут не беспокоиться за любимого исполнителя. По её словам, всё уже позади, муж чувствует себя отлично и идёт на поправку.

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#здоровье #соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    47 минут назад

    Потерял и не нашел.

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