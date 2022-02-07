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сегодня, 14:59 0

В Амурской области охотоведы устанавливают гнездовые опоры для аистов

Работы ведутся на территории Березовского заказника

В Амурской области охотоведы устанавливают гнездовые опоры для аистов
Фото: дирекция по охране и использованию животного мира Амурской области

Две новые гнездовые опоры для дальневосточных аистов установили охотоведы в Березовском заказнике, расположенном не территории Ивановского района.

Новые места для гнездования имеют высоту восемь метров, каждое рассчитано на одну пару краснокнижных птиц. До конца месяца планируется оборудовать ещё четыре таких места для гнездовий. Ещё два планируется оборудовать в Благовещенском заказнике.

Для того чтобы установленные конструкции не сгорели во время лесного пожара, их опоры обработаны огнебиозащитной пропиткой, а в радиусе 15 метров удалена вся сухая растительность, сообщает пресс-служба дирекции по охране и использованию животного мира Амурской области.

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#животные #природа #экология

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