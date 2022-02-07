Амурские вузы начали переводить на дистанционное обучение
Пока официальное подтверждение дали в АмГУ
Обновлено: 15:28
В понедельник, 7 февраля, в ректорате АмГУ сделали официальное заявление о переводе студентов на дистанционный формат обучения. Планируется, что в таком формате занятия будут проводиться до конца февраля.
«Несомненно, что обеспечение безопасности ваших жизней и здоровья является высшим приоритетом. В этой связи, учитывая совокупность сложившихся обстоятельств, мной было принято решение о временном переводе обучения студентов до 27 февраля включительно в дистанционный формат», – написали в официальном инстаграм-аккаунте вуза и разместили там же ссылку на соответствующий приказ ректора.
В вузе заверили, что в случае улучшения эпидобстановки занятия снова переведут в очный формат.
— Соответствующая информация будет опубликована на сайте университета и в наших социальных сетях не позднее чем за семь дней до даты перевода обучения в очный формат, – отметили в вузе.
Отметим, что в других вузах Благовещенска пока не собираются переводить студентов на «дистанционку».
Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью Дальневосточного ГАУ Андрей Билько рассказал, что на сегодняшний день коронавирусом болеют только 2 % студентов.
— Пока нет оснований для перевода занятий в дистанционный формат. Если ситуация будет меняться, будет принято соответствующее решение, – заверил в телефонном разговоре представитель вуза.
Ректор БГПУ Вера Витальевна Щекина также отметила, что занятия проходят очно, никого на «дистанционку» переводить не планируют.
Отметим, что в АГМА ситуацию никак не прокомментировали.
Новость обновлена 15:28
Как рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области, вводить дистанционное обучение в школах и колледжах региона пока не планируется.
— На сегодня в некоторых учебных заведениях региона есть отдельные классы и группы, в которых детей обучают при помощи дистанционных образовательных технологий. Причина перевода на удаленный формат работы – не только выявление случаев заражения коронавирусом, но рост заболеваемости ОРВИ. Все действия администраций образовательных организаций согласованы с управлением Роспотребнадзора. Говорить о повсеместном введении дистанционного обучения преждевременно, – рассказали в министерстве.
Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.
Просмотров всего: 670