Амурские вузы начали переводить на дистанционное обучение

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 15:28



В понедельник, 7 февраля, в ректорате АмГУ сделали официальное заявление о переводе студентов на дистанционный формат обучения. Планируется, что в таком формате занятия будут проводиться до конца февраля.

«Несомненно, что обеспечение безопасности ваших жизней и здоровья является высшим приоритетом. В этой связи, учитывая совокупность сложившихся обстоятельств, мной было принято решение о временном переводе обучения студентов до 27 февраля включительно в дистанционный формат», – написали в официальном инстаграм-аккаунте вуза и разместили там же ссылку на соответствующий приказ ректора.

В вузе заверили, что в случае улучшения эпидобстановки занятия снова переведут в очный формат.

— Соответствующая информация будет опубликована на сайте университета и в наших социальных сетях не позднее чем за семь дней до даты перевода обучения в очный формат, – отметили в вузе.

Отметим, что в других вузах Благовещенска пока не собираются переводить студентов на «дистанционку».

Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью Дальневосточного ГАУ Андрей Билько рассказал, что на сегодняшний день коронавирусом болеют только 2 % студентов.

— Пока нет оснований для перевода занятий в дистанционный формат. Если ситуация будет меняться, будет принято соответствующее решение, – заверил в телефонном разговоре представитель вуза.

Ректор БГПУ Вера Витальевна Щекина также отметила, что занятия проходят очно, никого на «дистанционку» переводить не планируют.

Отметим, что в АГМА ситуацию никак не прокомментировали.

Новость обновлена 15:28

Как рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области, вводить дистанционное обучение в школах и колледжах региона пока не планируется.

— На сегодня в некоторых учебных заведениях региона есть отдельные классы и группы, в которых детей обучают при помощи дистанционных образовательных технологий. Причина перевода на удаленный формат работы – не только выявление случаев заражения коронавирусом, но рост заболеваемости ОРВИ. Все действия администраций образовательных организаций согласованы с управлением Роспотребнадзора. Говорить о повсеместном введении дистанционного обучения преждевременно, – рассказали в министерстве.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.