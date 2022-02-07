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Амурские вузы начали переводить на дистанционное обучение

Пока официальное подтверждение дали в АмГУ

Амурские вузы начали переводить на дистанционное обучение
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 15:28

В понедельник, 7 февраля, в ректорате АмГУ сделали официальное заявление о переводе студентов на дистанционный формат обучения. Планируется, что в таком формате занятия будут проводиться до конца февраля.

«Несомненно, что обеспечение безопасности ваших жизней и здоровья является высшим приоритетом. В этой связи, учитывая совокупность сложившихся обстоятельств, мной было принято решение о временном переводе обучения студентов до 27 февраля включительно в дистанционный формат», – написали в официальном инстаграм-аккаунте вуза и разместили там же ссылку на соответствующий приказ ректора.

В вузе заверили, что в случае улучшения эпидобстановки занятия снова переведут в очный формат.

— Соответствующая информация будет опубликована на сайте университета и в наших социальных сетях не позднее чем за семь дней до даты перевода обучения в очный формат, – отметили в вузе.

Отметим, что в других вузах Благовещенска пока не собираются переводить студентов на «дистанционку».

Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью Дальневосточного ГАУ Андрей Билько рассказал, что на сегодняшний день коронавирусом болеют только 2 % студентов.

— Пока нет оснований для перевода занятий в дистанционный формат. Если ситуация будет меняться, будет принято соответствующее решение, – заверил в телефонном разговоре представитель вуза.

Ректор БГПУ Вера Витальевна Щекина также отметила, что занятия проходят очно, никого на «дистанционку» переводить не планируют.

Отметим, что в АГМА ситуацию никак не прокомментировали.

Новость обновлена 15:28

Как рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области, вводить дистанционное обучение в школах и колледжах региона пока не планируется.

— На сегодня в некоторых учебных заведениях региона есть отдельные классы и группы, в которых детей обучают при помощи дистанционных образовательных технологий. Причина перевода на удаленный формат работы – не только выявление случаев заражения коронавирусом, но рост заболеваемости ОРВИ. Все действия администраций образовательных организаций согласованы с управлением Роспотребнадзора. Говорить о повсеместном введении дистанционного обучения преждевременно, – рассказали в министерстве.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.

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#COVID 19 #здоровье #студенты

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Только осталось АГМА учиться дистанционно, тогда и лечиться будем тоже дистанционно) Медицинское образование требует усвоения очень большого объёма информации. Помню как сестра зубрила все эти схемы, таблицы, графики... Ведь средненький инженер или, как сейчас называют специалист, не нанесёт столько вреда, сколько недоученный врач, хотя их не мало и из старшего поколения, к сожалению...

  • Oldlord

    Oldlord
    50 минут назад

    "не нанесёт столько вреда, сколько недоученный врач"

    И нынешняя пандемия ярко подтвердила этот факт! )

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