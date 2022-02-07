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сегодня, 13:34 2

Россияне досрочно завоевали золото в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде

Наши фигуристы набрали 64 балла по итогам прошедших этапов, а ближайшие соперники (американцы) – 58

Россияне досрочно завоевали золото в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде
Фото: olympic_russia

По итогам прошедших этапов командного турнира по фигурному катанию сборная российских фигуристов досрочно завоевала золото. На текущий момент у наших спортсменов 64 балла, а у ближайших соперников из США – 58. Отметим, что впереди ещё сольное выступление с произвольной программой у женщин, но независимо от его итога наши фигуристы – лучшие.

По итогам прошедших семи этапов пьедестал почёта выглядит так:

  • Россия – 64 балла;
  • США – 58 баллов;
  • Япония – 54 балла.

Итоговый счёт выглядит следующим образом:

Напомним, что в составе нашей сборной фигуристов выступают Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицына, Никита Кацалапов и Марк Кондратюк.

Отметим, что Никита Кацалапов – это первый в истории двукратный олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию.

О том, как прошёл вчерашний день для нашей сборной, а также анонс других соревнований можно узнать по ссылке.

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#Олимпиада-2022 #спорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Невольно вспоминаются времена СССР, когда вся страна с замиранием в сердце смотрела чемпионаты и болела за наших фигуристов и не только.Сегодня гордость за страну куда-то ушла и возвращаться не хочет. Одна надежда еще теплится, но и та, в реанимации в состоянии "стабильно плохо". Вот поневоле вспомнишь Сталина, перед которым и Америка, и Англия стояли в струнку. Они и тогда, собственно, в сторону СССР глаза косили. Но, что они могли? Санкции ввести?)) Флаг на Олимпиаде отобрать? Еще смешнее. А вот "проклятые загнивающие пиндосы" и с гимном и с флагом - ну не обидно ли???

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    3 часа назад

    Болеть некогда, мысли заняты ожиданием войны, курсом рубля, болезнью близких от мега-вируса и размышлениями, чем кормить и одевать детей.

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