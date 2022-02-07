Россияне досрочно завоевали золото в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде

Фото: olympic_russia

По итогам прошедших этапов командного турнира по фигурному катанию сборная российских фигуристов досрочно завоевала золото. На текущий момент у наших спортсменов 64 балла, а у ближайших соперников из США – 58. Отметим, что впереди ещё сольное выступление с произвольной программой у женщин, но независимо от его итога наши фигуристы – лучшие.

По итогам прошедших семи этапов пьедестал почёта выглядит так:

Россия – 64 балла;

США – 58 баллов;

Япония – 54 балла.

Итоговый счёт выглядит следующим образом:

Напомним, что в составе нашей сборной фигуристов выступают Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицына, Никита Кацалапов и Марк Кондратюк.

Отметим, что Никита Кацалапов – это первый в истории двукратный олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию.

О том, как прошёл вчерашний день для нашей сборной, а также анонс других соревнований можно узнать по ссылке.