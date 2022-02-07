Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:08 1

В благовещенском бассейне «Надежда» устанавливают систему подогрева воды

Улучшение позволит спортсменам заниматься без перерывов

В благовещенском бассейне «Надежда» устанавливают систему подогрева воды
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Система автономного подогрева монтируется в бассейне «Надежда». Это первая серьезная реконструкция объекта с момента его постройки. После установки и наладки системы бассейн перестанет зависеть от ежегодного графика отключений воды.

Для подогрева установлена система накопительных водонагревателей. Благодаря этому спортсмены не будут нарушать график тренировок, когда в городе ремонтируются инженерные сети или проходят гидравлические испытания.

Система, оснащённая электрическим котлом мощностью 100 киловатт, нагревает воду для чаши бассейна объёмом 900 кубометров. Три водонагревателя, ёмкостью по 300 литров каждый, также закупили для душевых, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Бассейн «Надежда» работает в Благовещенске с 1996 года. За всё время существования учреждение впервые сможет обеспечивать себя горячей водой самостоятельно. Система автономного подогрева воды будет работать не постоянно, а только в период отключения горячего водоснабжения в городе. На покупку и установку всего оборудования потратили более 400 тысяч рублей, выделенных из внебюджетных средств и из средств городского бюджета, – рассказала директор детско-юношеской спортивной школы № 1 города Благовещенска Нелли Болдырева.

Просмотров всего: 376

#областная власть #отдых #спорт #технологии

распечатать


В России и мире 3

Жена Моргенштерна призналась, что не хочет возвращаться в Россию
В России и мире

Футболист Вячеслав Малафеев впервые назвал причины развода с женой
Общество

В 27 сёлах Амурской области запустят сеть 4G
Спорт 2

Россияне досрочно завоевали золото в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде
Комментарии
Показать все (1)
  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    очень рада, надеемся водичка теплее будет

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь