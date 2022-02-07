В благовещенском бассейне «Надежда» устанавливают систему подогрева воды

Система автономного подогрева монтируется в бассейне «Надежда». Это первая серьезная реконструкция объекта с момента его постройки. После установки и наладки системы бассейн перестанет зависеть от ежегодного графика отключений воды.

Для подогрева установлена система накопительных водонагревателей. Благодаря этому спортсмены не будут нарушать график тренировок, когда в городе ремонтируются инженерные сети или проходят гидравлические испытания.

Система, оснащённая электрическим котлом мощностью 100 киловатт, нагревает воду для чаши бассейна объёмом 900 кубометров. Три водонагревателя, ёмкостью по 300 литров каждый, также закупили для душевых, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Бассейн «Надежда» работает в Благовещенске с 1996 года. За всё время существования учреждение впервые сможет обеспечивать себя горячей водой самостоятельно. Система автономного подогрева воды будет работать не постоянно, а только в период отключения горячего водоснабжения в городе. На покупку и установку всего оборудования потратили более 400 тысяч рублей, выделенных из внебюджетных средств и из средств городского бюджета, – рассказала директор детско-юношеской спортивной школы № 1 города Благовещенска Нелли Болдырева.