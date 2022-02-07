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сегодня, 13:27 4

Глава Мазановского района поддержал российских олимпийцев отжиманиями

Михаил Пивень отжимался прямо в рабочем кабинете

Глава Мазановского района поддержал российских олимпийцев отжиманиями
Фото: соцсети

«Поддержи олимпийскую сборную», – с таким призывом к амурчанам обращаются спортсмены и чиновники. Сегодня, 7 февраля, глава Мазановского района Михаил Пивень начал день с двадцати отжиманий в честь олимпийцев. Видео челленджа он разместил в своих соцсетях. Михаилу Петровичу 69 лет, в этом году он отметит 70-летие.

Коврик для отжиманий Михаил Пивень расстелил прямо в рабочем кабинете. «А ты поддержал наших олимпийцев?» – обратился он к зрителям. А затем 20 раз отжался.

— Я считаю, надо сплотиться вокруг олимпийцев. Сейчас, когда нас лишили флага и гимна, очень важна поддержка страны. Мы один народ, и мы должны быть вместе. И я хотел показать, что и в 70 лет можно быть в форме, – рассказал Михаил Петрович.

Глава района надеется, что его пример подхватят и другие амурчане: спортсмены и просто неравнодушные жители. Видео, записанное в поддержку сборной, он разместил в своих социальных сетях, а также сбросил в группу глав в мессенджере WhatsApp. Как отметил Михаил Петрович, большинство коллег высказались одобрительно.

— Надеюсь, что они тоже подхватят. Главное – кинуть с горы камень, а там посыпятся обвалы, – пошутил он.

Михаил Пивень признался, что сделать 20 отжиманий было несложно, хотя сейчас он уделяет спорту гораздо меньше времени, чем раньше. После армии Михаил Петрович пять лет работал в школе Новокиевского Увала учителем физкультуры и ОБЖ.

— Сейчас туризм, рыбалка и иногда в спортгородке занимаюсь, – рассказал 69-летний глава.

Между тем в поддержку сборной России выступили и амурские спортсмены. Тренеры и воспитанники благовещенского спортивного клуба «Машина» сняли мотивирующий ролик. В честь олимпийцев представители клуба пробежали 10 километров, 20 минут выполняли силовое упражнение с 20-килограмовой кувалдой, сделали 100 приседаний и 50 отжиманий. Как рассказали в спортклубе, полгода назад они уже записывали видео в поддержку сборной на летней Олимпиаде в Токио и решили продолжить эту традицию на зимних соревнованиях.

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#COVID 19 #спорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    старость не в радость

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    А я поддержал наших олимпийцев вставанием с постели и походом на работу! )

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, глава Мазановского района Амурской области.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 час назад

    Думаю, уборка снега, скалывание льда тоже благотворно сказываются на физической форме. На свежем воздухе, задействованы все группы мышц...

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