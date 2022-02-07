Светлана Леонтьева: рост заболеваемости в Амурской области может сохраниться

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В понедельник, 7 февраля, министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева ответила на вопросы журналистов о текущей ситуации с коронавирусом в регионе.

Про больничные листы

У главы амурского минздрава уточнили, как получить больничный лист тем, кто почувствовал симптомы ОРВИ, гриппа или COVID-19.

— Листы нетрудоспособности в любом случае выдаются при осмотре врачом. Но мы не исключаем выдачу листов нетрудоспособности и продление их, и закрытие по телемедицинским услугам. Такая возможность используется уже более двух лет в наших медицинских организациях. Врачи обзванивают своих пациентов и по их состоянию продлевается листок нетрудоспособности либо закрывается. Здесь нет ничего нового, – рассказала Светлана Леонтьева.

Она добавила, что для получения медицинской помощи на дому нужно обратиться в поликлинику по месту жительства для вызова врача на дом. Глава амурского минздрава пояснила, что для тех, кто всё же решил лично обратиться к врачу в поликлинике, нужно учитывать маршрутизацию. Для больных с признаками ОРВИ выделены отдельные кабинеты для того, чтобы здоровые люди не пересекались с больными.

Про вакцинацию детей и работу детских поликлиник

Светлана Леонтьева рассказала, что работа детских поликлиник в Благовещенске серьёзно не изменится. Будут только временно отменены «Дни здорового ребёнка» из-за того, что необходимо «приостановить слияние потоков больных и здоровых детей», сообщила глава минздрава Приамурья. Она добавила, что такой режим работы будет ещё около двух недель, но может быть продлён из-за эпидобстановки.

— Профилактические осмотры мы сейчас приостанавливаем. Если есть необходимость ребёнка проконсультировать, то мы его, конечно, проконсультируем, – заверила Светлана Николаевна.

При этом, если ребёнок переболел и нужно предоставить справку в школу или детский сад, то выдача таких документов будет оказываться в прежнем режиме.

— Мы сейчас проводим вакцинацию детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет по количеству той вакцины, которую мы получили, – 720 доз. Детей до 12 лет мы пока не вакцинируем. Такая вакцина к нам не поступала, – сообщила глава минздрава Амурской области.

Про запись на приём к врачу

Запись к узким специалистам ведётся в том же объеме. В случае если будут изменены графики работы, то это будет отражаться в электронной регистратуре. При этом, если будет необходима экстренная помощь, то она будет оказана в полном объёме.

Про вакцинацию

— Вакцинацию в поликлиниках мы продолжаем. Единственное, мы приостановили работу мобильных пунктов вакцинации, о чём сообщалось ранее. Приостановили мы не потому, что не будем продолжать эту работу дальше, а потому что было очень маленькое число обращений. Нет смысла держать бригаду целый день, чтобы пришли вакцинироваться 6-8 человек. Это можно сделать и в поликлинике. Для этого выделены отдельные кабинеты, и вход там, где входят здоровые пациенты, – рассказала Светлана Леонтьева.

Про ПЦР-тестирование

В Амурской области функционирует 17 лабораторий, которые аккредитованы и могут проводить ПЦР-тестирование. Четыре из них функционируют под руководством регионального минздрава: Свободненская поликлиника, АОКБ, областная инфекционная больница и Благовещенская городская клиническая больница. Лаборатории в этих организациях здравоохранения работают в круглосуточном режиме.

— Максимальный объем исследований, которые могут провести подведомственные лаборатории, – 4 200 исследований в течение 24 часов с момента получения материала на исследование. Готовые результаты исследований рассылаются по электронным базам медицинских организаций для принятия оперативных решений. При этом все медицинские организации имеют так называемые экспресс-тесты для того, чтобы максимально быстро узнать статус пациента с подозрением на коронавирус, – рассказала Светлана Леонтьева.

Она добавила, что все результаты тестирования передаются в Роспотребнадзор.

По словам главы минздрава Приамурья, нормативно в регионе должно проводиться 200 исследований на 100 тысяч человек, в Амурской области в отдельные дни проводится 300-400 исследований.

Про рост числа заразившихся

В последние три дня наблюдается серьёзный рост числа заразившихся. В пятницу было выявлено 213 новых случаев заражения, в субботу уже 411, а в воскресенье – 837.

— Я думаю, такая тенденция может сохраниться, учитывая, что «омикрон» очень контагиозен, то есть заразен для населения. Может быть, цифры будут и выше. Об этом можно судить по тому, как развивается ситуация у наших соседей в других регионах, – дала свой прогноз Светлана Леонтьева.

Про очереди в поликлиниках

— Очереди где? Кто их создает? Давайте начнём с этого. Кто их создаёт, зачем? Врачи у нас тоже выпадают. Они у нас тоже люди. Они также болеют. Поэтому призываю максимально не создавать очереди, особенно людям, у которых уже выставлен диагноз «коронавирусная инфекция», всё-таки вызывать врачей на дом, – сказала глава минздрава Амурской области.

Она напомнила, что в регионе были созданы дополнительные выездные бригады медиков для оказания помощи населению на дому.

Каких поликлиник коснутся изменения

поликлиника № 1;

поликлиника № 2;

поликлиника № 3;

поликлиника № 4;

четыре детские поликлиники, которые являются структурными подразделениями Благовещенской городской клинической больницы.

Подробнее о новых условиях работы поликлиник города Благовещенска – в материале Амур.инфо.

Про лекарства

— Лекарственными препаратами обеспечивают всех пациентов, у которых подтверждён диагноз «новая коронавирусная инфекция» и имеют признаки ОРВИ. Пациенты, которые имеют подтверждённый ПЦР-тест, но признаков респираторной инфекции не имеют, так называемые носители, бессимптомные, они лечение нашими препаратами не получают, – пояснила Светлана Леонтьева.

При этом обеспечение лекарствами по другим заболеваниям (например, сахарный диабет) остаётся на прежнем уровне.