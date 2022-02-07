На Курилах пробудился вулкан Эбеко

Расположенный на острове Парамушир вулкан Эбеко начал извергаться утром 6 февраля. Около 11 часов его удалось заснять на видео местной жительнице Елене.

— Всем вулкэноу. У нас отличные новости: Эбеко опять начал запускать ракеты. Так что, если кто не успел увидеть извержение прошлым летом, у вас есть шанс еще застать это завораживающее зрелище, – написала Елена, комментируя снятое видео.

Вулкан Эбеко расположен на острове Парамушир, большой курильской гряды. Высота его составляет 1 156 метров, и, по наблюдениям сейсмологов, это самый активный из камчатских вулканов.

Как сообщают местные жители, вулкан просыпался 2 февраля, но заснять событие никто не успел, сообщает vostok.today.

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения предупреждает, что выбросы могут быть опасными для самолетов, которые могут приближаться к аэропорту Северо-Курильска. Извержение также может вызвать падение пепла на Петропавловск-Камчатский, расположенный от кратера вулкана на расстоянии более 300 километров.