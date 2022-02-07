Благовещенцы смогут оплатить счета за ЖКХ через сайт мэрии

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С помощью ГИС можно передать показания приборов учёта и оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги. Для этого нужно зайти на главную страницу ГИС ЖКХ, во вкладке «Электронные сервисы» выбрать «Оплатить за ЖКУ», войти в личный кабинет и следовать дальнейшим инструкциям.

ГИС ЖКХ интегрирована с Госуслугами, поэтому отдельная регистрация в системе не требуется, зайти можно через подтвержденную учетную запись Госуслуг.

С помощью системы благовещенцы могут проверить наличие лицензии управляющей организации, узнать график капремонта дома, контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, их стоимость и многое другое.