Восьмиклассник из Благовещенска стал лидером российских соревнований по биатлону

Фото: admblag.ru

Юные российские спортсмены соревнуются в Кубке Анны Богалий по биатлону. Амурская область выступила на турнире впервые. В команду Приамурья вошли два опытных благовещенских спортсмена – Ярослав Кузнецов и Катя Понамаренко.

Третий этап Кубка проходит с 1 по 7 февраля в городе Южно-Сахалинске.

3 февраля благовещенцы приняли участие в гонке-спринте. Ярослав стал вторым, Катя заняла третью позицию. 4 февраля ребята выступали в индивидуальной гонке. Ярослав вновь стал вторым, Катя – третьей. Спортсмены принесли в копилку своей команды два серебра и две бронзы, сообщает администрация Благовещенска.

Ещё одно серебро амурчане завоевали в смешанной эстафете, которая состоялась 6 февраля. За медали сражались девять команд. На старт вышла Катя Понамаренко, второй была Диана Сюмак из Кундура Архаринского района, далее Артём Вельдяйкин из Ромненского района. Финишировал Ярослав Кузнецов

По итогам прошедших трёх этапов благовещенец Ярослав Кузнецов остаётся лидером соревнований по сумме набранных очков.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Ивановна Богалий отметила, что весь Дальний Восток знает о Благовещенске, что ребята настроены серьезно.

— Первые, но уверенные шаги есть у федерации, есть своя трасса. Я горжусь биатлонистами из Амурской области и города Благовещенска, – оценила выступление спортсменов Анна Ивановна.

Наших спортсменов поддержала заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько, которая в эти дни находится в рабочей командировке в Южно-Сахалинске.

— Безусловно, ребята показали всё, на что они способны. Это прекрасные результаты. Мы должны развивать этот зрелищный олимпийский вид спорта, и этим на уровне мэра мы уже занимаемся. Уверена, что имена наших благовещенских ребят обязательно прозвучат в самых престижных российских и мировых состязаниях биатлонистов, – отметила Виктория Хопатько.