Певица МакSим призналась, что много лет терпела унижения от возлюбленного

На своей странице в Instagram Марина поделилась фотографией, на которой она позирует в вечернем платье. Певица призналась, что много лет была в отношениях с человеком, который постоянно критиковал её внешность. При этом избранник запрещал ей принимать цветы от других людей, а также нелестно отзывался о её песнях.

Теперь МакSим рада, что может быть «просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной». Поклонники в комментариях поддержали певицу и заявили, что артистка достойна самого лучшего.

Марина не сообщила, кого именно она имеет в виду. Возможно, артистка намекнула на своего первого мужа, звукорежиссёра Алексея Луговцова. Певица ранее рассказывала, что отношения с Луговцовым были очень тяжёлыми. Он ревновал жену и завидовал её успеху, при этом сам не работал. В какой-то момент мужчина стал зависим от запрещённых препаратов и порой вёл себя неадекватно. Марина и Алексей расстались в 2011 году, когда их дочери Саше было два года.

Свою младшую дочь Машу певица родила от бизнесмена Антона Петрова, однако они расстались ещё до рождения девочки. Петров не отказался от заботы о дочери и помогает Марине материально.

Ходят слухи, что именно он купил МакSим и её детям роскошную квартиру в центре Москвы стоимостью 200 миллионов рублей. Говорят, что во время болезни певицы бывший возлюбленный оплачивал ей палату в частной клинике, а также продолжает финансово поддерживать её до сих пор.