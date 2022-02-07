Недалеко от Белогорска произошло смертельное ДТП

В Белогорском районе, на автодороге в сторону Благовещенска, внедорожник Nissan X-Trail столкнулся с самосвалом Scania. Судя по тому, что у самосвала уничтожена правая сторона кабины, можно предположить, что Nissan пытался уйти от лобового столкновения.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП. — 6 февраля в 16:40 на автодороге в Белогорском районе произошло столкновение двух транспортных средств: Nissan X-Trail и Scania. В результате ДТП водитель автомобиля Nissan X-Trail 1961 года рождения от полученных травм скончался на месте, – сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД Амурской области.

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Илья Ринейский