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сегодня, 11:28 0

Недалеко от Белогорска произошло смертельное ДТП

Водитель кроссовера погиб от столкновения с 20-тонным грузовиком

Недалеко от Белогорска произошло смертельное ДТП
Фото: dtp_belogorsk

В Белогорском районе, на автодороге в сторону Благовещенска, внедорожник Nissan X-Trail столкнулся с самосвалом Scania. Судя по тому, что у самосвала уничтожена правая сторона кабины, можно предположить, что Nissan пытался уйти от лобового столкновения.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.

— 6 февраля в 16:40 на автодороге в Белогорском районе произошло столкновение двух транспортных средств: Nissan X-Trail и Scania. В результате ДТП водитель автомобиля Nissan X-Trail 1961 года рождения от полученных травм скончался на месте, – сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД Амурской области.

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#дороги #ДТП #криминал #происшествия

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