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Светлана Леонтьева рассказала, как будут работать поликлиники и больницы Благовещенска

По словам главы амурского минздрава, работа будет проводиться так же, как в 2020 году

Светлана Леонтьева рассказала, как будут работать поликлиники и больницы Благовещенска
Фото: Амур.инфо

Пресс-конференция, посвящённая ситуации с коронавирусом и, в частности, работе поликлиник города Благовещенска, прошла в понедельник, 7 февраля. Глава министерства здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева ответила на вопросы журналистов. Отметим, что большая их часть была связана с вопросами, касающимися работы первичного звена.

— В пятницу, 4 февраля, на оперативном штабе под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова было принято коллегиальное решение о приостановлении оказания плановой медицинской помощи в поликлиниках города Благовещенска. Решение было принято в связи с тем, что мы отмечаем за последнюю, пятую, неделю 2022 года подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Было решено остановить плановую помощь в четырёх детских и четырёх взрослых поликлиниках, – напомнила собравшимся Светлана Николаевна.

Она пояснила, что приостановление подразумевает:

  • приостановление диспансеризации;
  • приостановление профилактических осмотров (за исключением декретированных лиц, например, сотрудников пищеблоков, детских садов и школ, медработников, то есть тех, кто непосредственно оказывает услуги населению);
  • временная отмена проведения «Дня здорового ребёнка» в детских поликлиниках.

— Оказание всей остальной помощи населению остаётся в том же объёме, – заверила глава амурского минздрава.

Она добавила, что руководителям медицинских учреждений было дано указание максимально сгруппировать специалистов для того, чтобы оказывать по максимуму помощь на дому людям с признаками ОРВИ, гриппа и COVID.

— Было принято решение по привлечению всех специалистов, которые прошли обучение по лечению больных с новой коронавирусной инфекцией. То есть сформировать бригады для выезда на дом, – сообщила Светлана Леонтьева. – Для этого мы подключаем так называемых узких специалистов.

При этом, по её словам, экстренная и неотложная медицинская помощь будет оказываться в полном объёме: приёмы основных специалистов сохранены, выписка лекарственных препаратов продолжается, будет оказываться помощь людям с онкологическими заболеваниями.

— Сейчас поликлиники города Благовещенска будут работать в том же режиме, как и в 2020 году. До определённого распоряжения. Как только заболеваемость пойдёт на спад, мы вернёмся в нормальный режим работы, – заверила Светлана Николаевна. – Здесь нет ничего криминального и ущемляющего права наших граждан.

Работа женских консультаций и клинических больниц продолжится в плановом режиме.

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#COVID 19 #здоровье #областная власть

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