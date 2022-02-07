Олимпиада в Пекине: первое золото российских спортсменов

В воскресенье, 6 февраля, российский лыжник Александр Большунов выиграл первую для нашей команды золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Он опередил ближайшего соперника более чем на минуту.

В той же самой гонке россиянин Денис Спицов стал серебряным призёром. Он пришёл к финишу вторым, через 1 минуту и 11 секунд после лидера.

В лыжной дисциплине фристайл-могул наша Анастасия Смирнова взяла бронзовую медаль.

Таким образом, в общекомандном зачёте фигуристы России находятся на первом месте с 45 очками. На втором месте – команда США, на третьем – Япония.

Конькобежец Сергей Трофимов на дистанции 5 000 метров был очень близок к бронзовой медали, но в итоге остался на 4 месте.

В прыжках с трамплина Евгений Климов стал пятым, а Данил Садреев занял восьмую строчку турнирной таблицы. В санном спорте Роман Репилов занял девятое место.

А фигуристка Камила Валиева с большим опережением по очкам выиграла женскую короткую программу командного турнира. Не подвёл команду Олимпийского комитета России Марк Кондратюк, занявший по итогам дня второе место.

В понедельник, 7 февраля российская команда выступит в нескольких дисциплинах фигурного катания, в горнолыжном спорте предстоит одолеть гигантский слалом, а в конькобежном спорте и биатлоне в индивидуальной гонке на 15 километров соревнуются женщины. Из командных видов спорта стоит отметить предстоящий матч российской команды с Канадой.

В целом по медальному зачёту Олимпиады первое место у Норвегии, второе – у Швеции и третье – у российской команды, сообщает Олимпийский комитет России.