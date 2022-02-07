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По факту жестокого обращения с собакой в амурском Прогрессе возбуждено уголовное дело

Пса выбросили с балкона и избили

По факту жестокого обращения с собакой в амурском Прогрессе возбуждено уголовное дело
Фото: www.instagram.com/zoo.raychikhinsk/

По факту жестокого обращения с собакой в посёлке Прогресс возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Амурской области, действия нерадивых бывших хозяев пса квалифицировали как жестокое обращение с животными.

Напомним, животное сначала выбросили с третьего этажа, потом подобрали, обмотали скотчем и били пассатижами по голове. Покалеченную собаку подобрали неравнодушные люди и отправили в Благовещенск.

Тем временем Бонди, как назвали пса, идёт на поправку.

«Сегодня Бонди уже сам встал и немного ходил, улучшения есть и очень хорошие. Рентген и УЗИ не нужны. Прогресс очевиден. Ходит. Кушает. Сегодня ни разу не кувыркался, вчера перекувыркнулся только один раз. Думаем, что через 3-4 дня признаки ушиба мозга пройдут», – пишет @zoo.raychikhinsk.

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#животные #происшествия

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