Певец Анатолий Алёшин заявил, что Градский контролировал каждый шаг молодой супруги

В программе Пятого канала «Светская хроника» домработница Градского рассказала, что музыкант виделся с молодой женой только три дня в неделю. Всё остальное время Коташенко жила в загородном особняке, а Александр Борисович — в московской квартире.

Певец Анатолий Алёшин заявил, что Градский был очень ревнивым и контролировал каждый шаг супруги. При этом мог и наказать, если ему что-то не нравилось. Если артист был недоволен поведением Коташенко, он несколько дней мог не появляться дома. По словам Алёшина, Градский придерживался патриархальных взглядов на семейную жизнь и был деспотичным.

Домработница Елена отметила, что Александр Борисович не баловал жену дорогими нарядами, а отдыхать возил в Симферополь. Музыкант не любил тратить деньги впустую, но активно скупал недвижимость. В последние годы Градский приобрёл квартиры жене и всем детям, а также купил девять земельных участков.

Незадолго до смерти артист официально женился на Коташенко, чем обеспечил ей место в очереди на наследство.