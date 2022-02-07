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Певец Анатолий Алёшин заявил, что Градский контролировал каждый шаг молодой супруги

Знакомые Градского рассказали о его отношениях с Мариной Коташенко

Певец Анатолий Алёшин заявил, что Градский контролировал каждый шаг молодой супруги
Фото: ladymega.ru

Александр Градский и его жена Марина Коташенко прожили вместе 17 лет. Знакомые из окружения пары рассказали, что в последние годы супруги жили раздельно и встречались только по выходным. Однако избранница музыканта всегда находилась под строгим контролем мужа, сообщает «Пятый канал».

В программе Пятого канала «Светская хроника» домработница Градского рассказала, что музыкант виделся с молодой женой только три дня в неделю. Всё остальное время Коташенко жила в загородном особняке, а Александр Борисович — в московской квартире.

Певец Анатолий Алёшин заявил, что Градский был очень ревнивым и контролировал каждый шаг супруги. При этом мог и наказать, если ему что-то не нравилось. Если артист был недоволен поведением Коташенко, он несколько дней мог не появляться дома. По словам Алёшина, Градский придерживался патриархальных взглядов на семейную жизнь и был деспотичным.

Домработница Елена отметила, что Александр Борисович не баловал жену дорогими нарядами, а отдыхать возил в Симферополь. Музыкант не любил тратить деньги впустую, но активно скупал недвижимость. В последние годы Градский приобрёл квартиры жене и всем детям, а также купил девять земельных участков.

Незадолго до смерти артист официально женился на Коташенко, чем обеспечил ей место в очереди на наследство.

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#СМИ #шоу-бизнес

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