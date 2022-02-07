В Приморье тигрица с травмой челюсти перенесла уже четвёртую операцию
Хищнику пришлось удалять молочные зубы
Маленькая тигрица, которая попала в центр реабилитации «Амурский тигр» с травмой челюсти, перенесла четвёртую по счёту операцию. Тигрице пришлось удалить два молочных зуба. Они росли неправильно из-за полученной травмы.
— Динамика положительная, но восстановление идёт медленно. Скорее всего, будут ещё операции, – отмечают специалисты центра.
Хищница весит 38 килограммов, а это, как отмечают ветеринары, для её возраста считается нормой.
Тигрёнка нашёл рыбак на берегу реки в Анучинском районе Приморского края. У самки возрастом 4-5 месяцев оказались обморожены кончик хвоста и морда.
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