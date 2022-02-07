В Приморье тигрица с травмой челюсти перенесла уже четвёртую операцию

Фото: @amurtigercenter

— Динамика положительная, но восстановление идёт медленно. Скорее всего, будут ещё операции, – отмечают специалисты центра.

Хищница весит 38 килограммов, а это, как отмечают ветеринары, для её возраста считается нормой.

Тигрёнка нашёл рыбак на берегу реки в Анучинском районе Приморского края. У самки возрастом 4-5 месяцев оказались обморожены кончик хвоста и морда.