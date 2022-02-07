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сегодня, 10:23 0

В Приморье тигрица с травмой челюсти перенесла уже четвёртую операцию

Хищнику пришлось удалять молочные зубы

В Приморье тигрица с травмой челюсти перенесла уже четвёртую операцию
Фото: @amurtigercenter

Маленькая тигрица, которая попала в центр реабилитации «Амурский тигр» с травмой челюсти, перенесла четвёртую по счёту операцию. Тигрице пришлось удалить два молочных зуба. Они росли неправильно из-за полученной травмы.

— Динамика положительная, но восстановление идёт медленно. Скорее всего, будут ещё операции, – отмечают специалисты центра.

Хищница весит 38 килограммов, а это, как отмечают ветеринары, для её возраста считается нормой.

Тигрёнка нашёл рыбак на берегу реки в Анучинском районе Приморского края. У самки возрастом 4-5 месяцев оказались обморожены кончик хвоста и морда.

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#животные #жизнь #помощь #природа

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