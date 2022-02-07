Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:37 3

Амурчанин выстрелил из ружья в коллегу, спрятал тело и месяц молчал о случившемся

Мужчину осудили почти на 10 лет, но его адвокат попытался обжаловать приговор

Амурчанин выстрелил из ружья в коллегу, спрятал тело и месяц молчал о случившемся
Фото: pixabay.com

В ноябре прошлого года амурчанина осудили за убийство. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на девять с половиной лет.

В декабре 2020 года осуждённый и ещё один мужчина находились в балке (балок – лёгкий передвижной домик на полозьях для временного размещения людей – Прим. ред.) для проживания сторожей производственной базы, где последний распивал спиртные напитки. Между ними произошла ссора.

Осуждённый взял с кровати двуствольное охотничье ружьё, зарядил его двумя патронами, направил в сторону коллеги. Первый выстрел амурчанин произвёл в пол, а затем выстрелил в голову знакомого. Мужчина скончался. Стрелок на экскаваторе вывез тело и закопал неподалеку от балка, в котором было совершено убийство.

Суд приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Защитник осуждённого обжаловал приговор. Адвокат просил суд переквалифицировать действия подзащитного на причинение смерти по неосторожности. По мнению защиты, амурчанин произвёл выстрел в потерпевшего случайно и не имел умысла убить его.

Однако, как стало известно, осуждённый больше месяца не сообщал о случившемся, уничтожил ряд доказательств, спрятал тело. Учитывая всё это, суд пришёл к выводу, что действия амурчанина носили осознанный, целенаправленный и последовательный характер.

Жалоба защитника осуждённого оставлена без удовлетворения, сообщает Амурский областной суд.

Просмотров всего: 532

#жизнь #криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

По факту жестокого обращения с собакой в амурском Прогрессе возбуждено уголовное дело
Общество

В Приморье тигрица с травмой челюсти перенесла уже четвёртую операцию
Общество 2

Четыре случая бессимптомного заболевания COVID-19 выявили в Хэйхэ
Общество 4

Амурчанин стал рекордсменом книги рекордов Гиннеса
Комментарии
Показать все (3)
  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    39 минут назад

    "В декабре 2020 года осуждённый и ещё один мужчина находились в балке для проживания сторожей производственной базы, где последний распивал спиртные напитки."

    Узнал новое слово - балк. Не знаю, что оно означает, гугл даёт пояснения, не совпадающие с контекстом новости. Но журналисты у нас опытные ребята с отличием по русскому языку и филологии, плюс за ними дальше стоят редактора.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    8 минут назад

    Балок - это помещение, оборудованное (в виде бочки, вагончика или засыпного деревянного строения) для временного проживания людей на Севере.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 минута назад

    "Но журналисты у нас опытные ребята с отличием по русскому языку и филологии"

    Ну, если уж совсем откровенно, то вы в этом плане ушли от них совсем недалеко.

    Балок, а не балк. На севере балком сейчас называют любое временное строение (какую-нибудь будку, сарайчик, сторожку и т. д.). А изначально это было у северных народов нечто среднее между домом и крытыми санями, цеплявшееся к оленьей упряжке.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь