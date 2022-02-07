Амурчанин выстрелил из ружья в коллегу, спрятал тело и месяц молчал о случившемся

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В ноябре прошлого года амурчанина осудили за убийство. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на девять с половиной лет.

В декабре 2020 года осуждённый и ещё один мужчина находились в балке (балок – лёгкий передвижной домик на полозьях для временного размещения людей – Прим. ред.) для проживания сторожей производственной базы, где последний распивал спиртные напитки. Между ними произошла ссора.

Осуждённый взял с кровати двуствольное охотничье ружьё, зарядил его двумя патронами, направил в сторону коллеги. Первый выстрел амурчанин произвёл в пол, а затем выстрелил в голову знакомого. Мужчина скончался. Стрелок на экскаваторе вывез тело и закопал неподалеку от балка, в котором было совершено убийство.

Суд приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Защитник осуждённого обжаловал приговор. Адвокат просил суд переквалифицировать действия подзащитного на причинение смерти по неосторожности. По мнению защиты, амурчанин произвёл выстрел в потерпевшего случайно и не имел умысла убить его.

Однако, как стало известно, осуждённый больше месяца не сообщал о случившемся, уничтожил ряд доказательств, спрятал тело. Учитывая всё это, суд пришёл к выводу, что действия амурчанина носили осознанный, целенаправленный и последовательный характер.

Жалоба защитника осуждённого оставлена без удовлетворения, сообщает Амурский областной суд.