Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявили десять зараженных коронавирусом

— 5 февраля в Китай прибыли 305 человек, из них 190 спортсменов и официальных лиц и 115 – «представители других заинтересованных сторон». В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено десять новых случаев заражения: шесть – среди атлетов и официальных лиц, четыре – среди представителей заинтересованных сторон, – сообщает китайское новостное агентство.