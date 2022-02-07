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сегодня, 08:10 3

Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявили десять зараженных коронавирусом

Об этом сообщил Оргкомитет

Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявили десять зараженных коронавирусом
Фото: Оргкомитет Игр в Пекине

Информационное агентство Biang.ru со ссылкой на Оргкомитет зимней Олимпиады сообщает о десяти новых случаях коронавируса, выявленных у прибывших на Игры.

— 5 февраля в Китай прибыли 305 человек, из них 190 спортсменов и официальных лиц и 115 – «представители других заинтересованных сторон». В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено десять новых случаев заражения: шесть – среди атлетов и официальных лиц, четыре – среди представителей заинтересованных сторон, – сообщает китайское новостное агентство.

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#COVID 19 #спорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    Амуринфо-жёлтая пресса-про медаль Большунова молчок

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Все зараженные - из России. Из СШП ни одного. По другому и быть не могет.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    "Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это первая золотая олимпийская медаль в карьере 25-летнего россиянина."

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