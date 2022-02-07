Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявили десять зараженных коронавирусом
Об этом сообщил Оргкомитет
Информационное агентство Biang.ru со ссылкой на Оргкомитет зимней Олимпиады сообщает о десяти новых случаях коронавируса, выявленных у прибывших на Игры.
— 5 февраля в Китай прибыли 305 человек, из них 190 спортсменов и официальных лиц и 115 – «представители других заинтересованных сторон». В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено десять новых случаев заражения: шесть – среди атлетов и официальных лиц, четыре – среди представителей заинтересованных сторон, – сообщает китайское новостное агентство.
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