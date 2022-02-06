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6февраля
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сегодня, 16:39 11

В Амурской области за сутки снова удвоилось количество выявленных случаев COVID-19

Специалисты насчитали 837 заражений

В Амурской области за сутки снова удвоилось количество выявленных случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 837 новых заражений коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Напомним, вчера за сутки заболели 411 человек.

Не привиты против COVID-2019 были 599 человек. У 796 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (95 %), у 41 – в виде пневмонии (5 %).

Темп прироста за последние сутки вырос до 1,4 %. Показатель заболеваемости составляет 7 847,20 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 61 353 случая заражения.

Просмотров всего: 1625

#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Бомба

    Бомба
    4 часа назад

    Закройте острова и прочие гадюшники и будет вам щастье!

  • Егорий

    Егорий
    4 часа назад

    Алиса65 5 часов назад

    Егорий здесь пометил территорию, а это заразно))

    А по теме есть что сказать? По поводу мифического, выдуманного, несуществующего ковида?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Беда однако, завтра будет больше тысячи, судя по всему. Поэтому прогнозы губернатора будут превышены. Не ожидал, честно говоря.

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    2 часа назад

    Ого !

  • Жужжа

    Жужжа
    2 часа назад

    А по населенным пунктам?

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Егорушка, болезный, что-то не видно здесь моего комментария, наверное, весь день бедолага обдумывал, да не туда попал)Не стоит так напрягаться.Напиши по теме, а я почитаю...

  • Николай К.

    Николай К.
    55 минут назад

    В Екатеринбурге 50% личного состава полиции на больничном. Привиты 100%......

  • Николай К.

    Николай К.
    54 минуты назад

    Это еще не пик волны...

  • Николай К.

    Николай К.
    51 минута назад

    "Начальник свердловской полиции Александр Мешков жестко отреагировал на фотографии огромных очередей из полицейских в ведомственные больницы. Только вот бороться он решил не с толпами в поликлинике, а с теми, кто их снимает на телефон."

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    13 минут назад

    Николай, вы не понимаете. Это другое. Не надо раскачивать лодку.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    8 минут назад

    В этой ситуации хочется поверить, что после резкого подъёма заболеваемости, произойдёт такое же падение с окончательным прекращением этой "пандемии". И пусть, те, кто заболели сейчас, смогут пройти это без больших осложнений, а также приобретут устойчивый иммунитет, который и формирует защиту общества без вакцинации. Здоровья всем нам! А чиновникам - благоразумия, чтобы быстрее прекратили ограничения, которые не помогают людям, а только усложняют ситуацию. На федеральном уровне это начали осознавать, дело за региональными властями.

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