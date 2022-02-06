В Амурской области за сутки снова удвоилось количество выявленных случаев COVID-19
Специалисты насчитали 837 заражений
За прошедшие сутки в Амурской области выявили 837 новых заражений коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Напомним, вчера за сутки заболели 411 человек.
Не привиты против COVID-2019 были 599 человек. У 796 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (95 %), у 41 – в виде пневмонии (5 %).
Темп прироста за последние сутки вырос до 1,4 %. Показатель заболеваемости составляет 7 847,20 на 100 тысяч населения.
С нарастающим итогом зарегистрировано 61 353 случая заражения.
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