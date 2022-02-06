В Амурской области за сутки снова удвоилось количество выявленных случаев COVID-19

Фото: pixabay.com

Не привиты против COVID-2019 были 599 человек. У 796 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (95 %), у 41 – в виде пневмонии (5 %).

Темп прироста за последние сутки вырос до 1,4 %. Показатель заболеваемости составляет 7 847,20 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 61 353 случая заражения.