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6февраля
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сегодня, 16:28 0

Четыре случая бессимптомного заболевания COVID-19 выявили в Хэйхэ

Все заболевшие – члены одной семьи

Четыре случая бессимптомного заболевания COVID-19 выявили в Хэйхэ
Фото: pixabay.com

Диагностировать коронавирус у четырёх жителей Хэйхэ удалось в ходе обязательного ПЦР-тестирования населения района Айхуэй, которое проводится один раз в пять дней.

Пользователи соцсетей Китая уже обсуждают возможность карантина для всех, кто в последние дни уезжал из Хэйхэ в другие города.

По данным Комитета по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян, за минувшие сутки в регионе не было выявлено новых случаев заболевания COVID-19. На лечении по-прежнему находится 73 человека, из них 29 активных и 44 бессимптомных. В Суйфэньхэ уже шестые сутки подряд не выявлено новых случаев заражения COVID-19, пишет biang.ru.

В России же сегодня отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19.

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#COVID 19 #жизнь #здоровье #Китай

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