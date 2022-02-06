В понедельник Приамурье согреет солнце
Осадков 7 февраля синоптики не прогнозируют
По информации Амурского гидрометцентра, в понедельник, 7 февраля, по области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура ночью -19°С...-24°С, местами по востоку -29°С...-34°С, днём -8°С...-13°С, местами по крайним районам -15°С...-20°С.
В Тынде пасмурно, без осадков. Ночью температура -31°С, днём -22°С…-17°С. Ветер западный, 3-4 метра в секунду.
В Свободном солнечно, осадков не ожидается. Ночью температура -22°С…-20°С, днём -18°С…-15°С. Ветер переменный, 2-3 метра в секунду.
В Шимановске ясно, без осадков. Ночью температура -22°С, днём -15°С. Ветер западный, 2-4 метра в секунду.
В Райчихинске и Завитинске ясно и без осадков. Ночью температура -24°С, днём -18°С…-12°С. Ветер преимущественно западный, 1-3 метра в секунду.
В Архаре солнечно. Ночью температура -25°С, днём -15°С…-12°С. Ветер западный, 1-3 метра в секунду.
В Зее ясно и без осадков. Ночью температура -24°С, днём -17°С…-11°С. Ветер переменный, до 4 метров в секунду.
В Белогорске ясно. Ночью температура -25°С, днём -18°С…-12°С. Ветер переменный, до 3 метров в секунду, сообщает Gismeteo.
В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура ночью -17°С...-19°С, днём -8°С...-10°С.
Просмотров всего: 408