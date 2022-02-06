В текущем году власти Амурской области предоставят жильё 198 детям-сиротам

Министр социальной защиты населения области Наталья Киселева, рассказала о планах на приобретение жилья для специализированного жилого фонда и выплатах для приобретения жилья в собственность.

— В этом году по договорам найма специализированных жилых помещений мы планируем предоставить жилье 198 сиротам. На данные цели в бюджете предусмотрены средства в размере 359,5 миллиона рублей, из них более 290 миллионов рублей – средства федерального бюджета, порядка 69 миллионов рублей – средства областного бюджета, – сказала Наталья Киселева.

По словам министра, средства будут распределяться министерством соцзащиты пропорционально численности сирот в каждом населенном пункте.

Продолжается программа дополнительной поддержки детей-сирот с помощью «жилищных сертификатов». На 2022 год в бюджете области заложены средства в размере 450 миллионов рублей, что позволит обеспечить жильем 166 сирот.

— Министерством совместно с органами местного самоуправления завершается работа по сбору необходимых документов от кандидатов, которым в 2022 году будут выданы «жилищные сертификаты». Ориентировочный срок выдачи сертификатов – 1 марта, – рассказала министр социальной защиты.

На начало этого года министерством собраны данные о более чем 3 тысячах амурчан, по закону имеющих право на получение жилья, сообщает пресс-служба правительства области.

— В этом году мы обеспечим жильем более 360 детей-сирот. На данные цели выделено более 800 миллионов рублей, но этого все равно не достаточно для ликвидации очереди. Нам нужно, чтобы дети-сироты могли социализироваться и стали вести полноценную жизнь. Я готов поддержать дополнительные предложения в этом направлении, – сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.