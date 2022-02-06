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сегодня, 15:26 3

Амурчанин стал рекордсменом книги рекордов Гиннеса

Эдуард Ходаковский переплыл Берингов пролив

Амурчанин стал рекордсменом книги рекордов Гиннеса
Фото: @zvportal

Эдуард Ходаковский, выпускник отделения плавания детской юношеской спортивной школы № 2 города Зеи, вошёл в список рекордсменов книги рекордов Гиннеса за участие в межконтинентальном заплыве в составе группы пловцов через Берингов пролив от Чукотки до Аляски.

Амурчанин занимается плаванием с пяти лет. Став студентом, Эдуард на время приостановил занятия в бассейне. Устроившись на работу в филиал Благовещенской ДРСК, он сделал первый заплыв в холодной воде.

Парень уже испытал себя при температуре воды от +2 до +18 градусов, принял участие в различных соревнованиях, имеет множество наград

В прошлом году Эдуард Ходаковский получил документ, подтверждающий, что он официально признан рекордсменом книги рекордов Гиннесса за межконтинентальный заплыв через Берингов пролив в составе группы пловцов в 2013 году.

Заплыв прошёл с 5 по 11 августа 2013 года. 66 пловцов-любителей и профессионалов холодового плавания из 17 стран, пяти континентов и 15 субъектов Российской Федерации шесть суток преодолевали Берингов пролив. Протяжённость маршрута составила 134 километра.

Пограничный коридор между РФ и США преодолела четвёрка спортсменов. В их число вошёл и Эдуард Ходаковский, сообщает портал Зейские вести сегодня.

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#жизнь #спорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    5 часов назад

    Молодец!

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    2013 и 2022 год. Новости почти девять лет.

  • Петро555

    Петро555
    3 часа назад

    Уведомление он получил во второй половине 2021 года, что его занесли в книгу рекордов Гиннесса. А почему так поздно неизвестно, а заплыв на самом деле был да в 2013 году

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