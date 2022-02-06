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сегодня, 14:04 0

В Якутии женщина выпала с восьмого этажа и выжила

Она смогла самостоятельно подняться домой, и вызвать себе скорую помощь

В Якутии женщина выпала с восьмого этажа и выжила
Фото: скриншот видео телеграмм-канал Djiikey

Утром 4 февраля в столице Якутии на улице Бестужева-Марлинского с восьмого этажа дома № 18 выпала женщина, которая позднее смогла самостоятельно подняться, прийти домой и вызвать скорую помощь.

Через некоторое время в местных соцсетях появилось видео падения. В описании к ролику говорится, что в падении пострадавшая зацепилась за провода, отчего её перевернуло в воздухе, после чего она упала в сугроб, ударившись головой о металлический забор.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимации, с повреждением тазовых костей. Портал News.Ykt.ru сообщает о том, что 30-летняя женщина предположительно находится на учёте в психоневрологическом диспансере.

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#Дальний Восток #происшествия

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