В Благовещенске откроется экологическая школа «ЭкоСемья»

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Проект «ЭкоСемья» разработала Амурская областная общественная экологическая организация «АМУРСОЭС». Её инициатива победила в первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2022 года.

Проект направлен на организацию и проведение семейной экологической школы, создание экологически образованного активного сообщества семей города Благовещенска.

— Цель нашего проекта – повышение уровня экологической культуры жителей региона. Поучаствовать в нём могут семьи с детьми старше трёх лет, – рассказала координатор программ по экологическому просвещению Амурской областной общественной экологической организации «АМУРСОЭС» Мария Силохина.

В ходе проекта организаторы планируют провести 10 мероприятий. Благовещенские семьи смогут посетить лекции, научатся делать экосумки, узнают о раздельном сборе мусора, поучаствуют в субботниках и понаблюдают за журавлями.

— Мы запланировали семейный квиз, творческий конкурс и экологический форум. Итогом проекта станет очный конкурс семейных экоинициатив «ЭкоДом», – прокомментировала Мария Силохина.

Проект стартует в начале марта и завершится к началу октября. На его реализацию амурчане выиграли более 300 тысяч рублей грантовой поддержки.

В первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2022 года поддержку получили четыре амурских проекта. Они направлены на охрану окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, а также поддержку в области науки, образования и просвещения, сообщает портал правительства Амурской области.