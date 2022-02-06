Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:23 0

В Благовещенске откроется экологическая школа «ЭкоСемья»

Поучаствовать в проекте смогут семьи с детьми

В Благовещенске откроется экологическая школа «ЭкоСемья»
Фото: pixabay.com

Проект «ЭкоСемья» разработала Амурская областная общественная экологическая организация «АМУРСОЭС». Её инициатива победила в первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2022 года.

Проект направлен на организацию и проведение семейной экологической школы, создание экологически образованного активного сообщества семей города Благовещенска.

— Цель нашего проекта – повышение уровня экологической культуры жителей региона. Поучаствовать в нём могут семьи с детьми старше трёх лет, – рассказала координатор программ по экологическому просвещению Амурской областной общественной экологической организации «АМУРСОЭС» Мария Силохина.

В ходе проекта организаторы планируют провести 10 мероприятий. Благовещенские семьи смогут посетить лекции, научатся делать экосумки, узнают о раздельном сборе мусора, поучаствуют в субботниках и понаблюдают за журавлями.

— Мы запланировали семейный квиз, творческий конкурс и экологический форум. Итогом проекта станет очный конкурс семейных экоинициатив «ЭкоДом», – прокомментировала Мария Силохина.

Проект стартует в начале марта и завершится к началу октября. На его реализацию амурчане выиграли более 300 тысяч рублей грантовой поддержки.

В первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2022 года поддержку получили четыре амурских проекта. Они направлены на охрану окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, а также поддержку в области науки, образования и просвещения, сообщает портал правительства Амурской области.

Просмотров всего: 18

#жизнь #природа #экология

распечатать


Общество

В образовательных организациях Амурской области ежегодно открываются новые строительные профессии и специальности
Общество

Мамонты в миниатюре, стрекозы в натуральную величину: в Благовещенске работает выставка мастера Ивана Горохова
Общество 4

В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19
Общество 8

В Забайкалье власти не справляются с бродячими собаками
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь