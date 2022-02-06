На севере Сахалина произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 балла было зарегистрировано сегодня в 8:18 в Ногликском районе Сахалина. Серия из пяти подземных толчков продолжалась до 11:06 часов по местному времени. Колебания земли ощущались также на территории Охинского района.

— Тряска хорошо ощущалась в квартире на третьем этаже, собственно, от этого и проснулись. Ходуном ходила кровать, словно её раскачивали по вертикали огромные невидимые руки. Всё это длилось примерно секунд 40. Повторных толчков не было. Охинцы спокойно отреагировали на землетрясение. На улицу из домов никто не выбегал. Конечно, техника безопасности велит собрать документы и выйти на улицу, но глядя на то, что творится за окном, предпочтешь остаться дома в тепле, – сообщил один из местных жителей.

Регион уже несколько дней находится во власти пурги и шквалистого ветра. Пострадавших и разрушений не зафиксировано, обращений в экстренные службы не поступало, сообщает портал Sakhalin.info.