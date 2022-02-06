Жители Тынды жалуются на низкие температуры в квартирах
Котельная города страдает от мокрого угля
Жители столицы БАМа сообщают о перебоях с подачей тепла в многоквартирные дома. Gazeta-bam приводит слова местной жительницы о том, что ей приходится спать в одежде под двумя одеялами.
— Причиной сбоев в теплоснабжении стал обводненный уголь. Две последние ночи стали суровым испытанием для коллектива котельной. Сегодня в Тынду пришла новая «вертушка» с новым углем. ООО «ЖДК-Энергоресурс» приступает к выгрузке и к 14:30 гарантирует качественное теплоснабжение. Руководство компании приносит свои извинения потребителям, – сообщила в своём инстаграм-аккаунте мэр Тынды Марина Михайлова.
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