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сегодня, 13:24 1

Жители Тынды жалуются на низкие температуры в квартирах

Котельная города страдает от мокрого угля

Жители Тынды жалуются на низкие температуры в квартирах
Фото: Gazeta-bam.ru

Жители столицы БАМа сообщают о перебоях с подачей тепла в многоквартирные дома. Gazeta-bam приводит слова местной жительницы о том, что ей приходится спать в одежде под двумя одеялами.

— Причиной сбоев в теплоснабжении стал обводненный уголь. Две последние ночи стали суровым испытанием для коллектива котельной. Сегодня в Тынду пришла новая «вертушка» с новым углем. ООО «ЖДК-Энергоресурс» приступает к выгрузке и к 14:30 гарантирует качественное теплоснабжение. Руководство компании приносит свои извинения потребителям, – сообщила в своём инстаграм-аккаунте мэр Тынды Марина Михайлова.

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#ЖКХ #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Аукцион и госзакупка? Предложили на десять рублей за тонну дешевле, вот и выиграли. И ведь все по закону, не прикопаешься.

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