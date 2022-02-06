В образовательных организациях Амурской области ежегодно открываются новые строительные профессии и специальности

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В министерстве строительства и архитектуры Приамурья обсудили развитие новых строительных компетенций в учебных заведениях области. На территории Приамурья работают 19 образовательных организаций среднего профессионального образования. Подготовка кадров для сферы строительства осуществляется в пяти профессиональных образовательных организациях по девяти специальностям и семи профессиям. Ежегодный выпуск составляет около 500 молодых специалистов.

— В связи с дефицитом кадров в строительной отрасли, региональный минобрнауки ежегодно увеличивает количество бюджетных мест по востребованным профессиям и специальностям. Так, по просьбе минстроя области было увеличено количество бюджетных мест по профессиям «Мастер общестроительных работ», «Мастер жилищно-коммунального хозяйства», «Электромонтажник электрических сетей и оборудования». Общее количество бюджетных мест для приема на строительные специальности в 2022 году составит 800 мест, что на 150 больше чем в прошлом году, – рассказал начальник отдела профессионального образования и науки регионального минобрнауки Михаил Захаров.

Ежегодно в образовательных организациях региона открываются новые строительные профессии и специальности. На базе Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 2022-2023 году планируется открытие площадки регионального чемпионата WorldSkills по кровельным работам, промышленной механике, BIM-технологиям, монолитным работам, сообщает портал правительства Приамурья.

Обучать по новым направлениям молодых людей и специалистов, проходящих курсы повышения квалификации, будут опытные педагоги, которые предварительно пройдут специальную подготовку.

— Кадровая проблема в период пандемии во многих отраслях встала достаточно остро. Чтобы решить данный вопрос, по остродефицитным профессиям на базе колледжей организовано профобучение работников предприятий. Кроме того, в рамках федерального проекта проходит переобучение безработных граждан и граждан, находящихся под риском увольнения. Наша задача – обеспечить отрасли региона местными квалифицированными кадрами. Необходимо учитывать, что наше профессиональное образование должно соответствовать всем современным требованиям и запросу отраслей, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.