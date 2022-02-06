В Благовещенске насмерть сбили пешехода

Вчера в 23:20 на улице Студенческой в Благовещенске, в районе дома № 15, водитель автомобиля Mazda Demio сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Известно, что от полученных травм пострадавший 1979 года рождения скончался, сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дела, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Амурской области.

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Илья Ринейский