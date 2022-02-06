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сегодня, 13:04 0

Россияне завоевали первые медали на Играх в Пекине

Лыжница Наталья Непряева пришла на финиш второй, а участницы эстафеты на третьем месте

Россияне завоевали первые медали на Играх в Пекине
Фото: Олимийский Комитет России

За вчерашний соревновательный день команда Олимпийского комитета России завоевала первую медаль. Участница российской сборной Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне, завершив второй дистанцию в 15 километров.

В смешанной эстафете наша команда до последнего момента претендовала на золото, но в итоге удалось завоевать бронзу. Тем не менее для российской сборной это первая в истории медаль по этой спортивной дисциплине.

Завтра российские спортсмены вступят в борьбу за медали в прыжках с трамплина – накануне они уже прошли квалификацию. Женщины уже успели в этой дисциплине разыграть первые медали, но лучшей российской спортсменке Ирине Аввакумовой удалось занять лишь седьмое место.

В конькобежном спорте, на дистанции 3 тысячи метров, наши спортсменки Евгения Лаленкова и Наталья Воронина стали десятой и одиннадцатой. Первые заезды прошли также в санном спорте. По итогу, лучший российский спортсмен Семён Павличенко пока находится на десятой позиции.

Во фристайле, в дисциплине «могул», россиянин Никита Андреев вышел из подгруппы, но не смог попасть в главный финал. В смешанной эстафете по конькобежному шорт-треку нашей команде не удалось пройти стадию полуфинала.

В матче группового этапа женского хоккейного турнира сборная России проиграла сборной США, пропустив пять безответных шайб в свои ворота, сообщает Олимпийский комитет России.

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#политика #спорт

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