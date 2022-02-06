Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:10 0

Мамонты в миниатюре, стрекозы в натуральную величину: в Благовещенске работает выставка мастера Ивана Горохова

Все работы выполнены из кости мамонта

Мамонты в миниатюре, стрекозы в натуральную величину: в Благовещенске работает выставка мастера Ивана Горохова
Фото: @blagoveshchensk.rf

Иван Горохов – мастер резьбы из бивня мамонта. Познакомиться с его творчеством все желающие могут до 25 февраля на выставке в Благовещенске.

Мамонты в миниатюре, стрекозы и пауки в натуральную величину, рыбы, фигурки людей и животных, составляющие бытовые сцены, ксеноморф из известного блокбастера, украшения, рукояти ножей, барельефы на срезе бивня и многое другое можно увидеть своими глазами в благовещенском Доме ремёсел.

— Все детали каждой работы выполнены только из кости мамонта. Например, чтобы создать парусник, пришлось около двух месяцев вырезать тысячи деталей и соединить их в общую конструкцию. Каждый парус, каждый тончайший канат выточены из бивня мамонта, – отмечают в администрации Благовещенска.

Выставка платная, стоимость билета 50 рублей. Обязательно наличие маски, QR-кода и соблюдение социальной дистанции.

Просмотров всего: 162

#жизнь #культура

распечатать


Общество

В Благовещенске откроется экологическая школа «ЭкоСемья»
Общество

В образовательных организациях Амурской области ежегодно открываются новые строительные профессии и специальности
Общество 4

В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19
Общество 1

Амурчан зовут хайпануть на крашах: в интернете составляют карту языка российской молодёжи

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь