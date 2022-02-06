Мамонты в миниатюре, стрекозы в натуральную величину: в Благовещенске работает выставка мастера Ивана Горохова

Фото: @blagoveshchensk.rf

Иван Горохов – мастер резьбы из бивня мамонта. Познакомиться с его творчеством все желающие могут до 25 февраля на выставке в Благовещенске.

Мамонты в миниатюре, стрекозы и пауки в натуральную величину, рыбы, фигурки людей и животных, составляющие бытовые сцены, ксеноморф из известного блокбастера, украшения, рукояти ножей, барельефы на срезе бивня и многое другое можно увидеть своими глазами в благовещенском Доме ремёсел.

— Все детали каждой работы выполнены только из кости мамонта. Например, чтобы создать парусник, пришлось около двух месяцев вырезать тысячи деталей и соединить их в общую конструкцию. Каждый парус, каждый тончайший канат выточены из бивня мамонта, – отмечают в администрации Благовещенска.

Выставка платная, стоимость билета 50 рублей. Обязательно наличие маски, QR-кода и соблюдение социальной дистанции.