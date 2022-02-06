Житель Белогорска из-за спора о дровах убил знакомого колуном

Фото: СУ СК России по Амурской области

В Белогорске завершили расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего местного жителя в убийстве знакомого. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Амурской области, трагедия произошла в ночь на 23 ноября.

По версии следствия, обвиняемый в своей квартире на улице Добровольского в Белогорске распивал спиртные напитки вместе со знакомым. Мужчины поссорились: знакомый упрекнул обвиняемого в том, что тот не принёс дров для топки печи. Разъярённый белогорец взял на кухне колун и ударил потерпевшего по голове. Мужчина скончался на месте.

Обвиняемый ранее уже неоднократно сидел за кражи и убийства. На предварительном следствии он полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.