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сегодня, 11:17 2

Житель Белогорска из-за спора о дровах убил знакомого колуном

Уголовное дело направилось в суд

Житель Белогорска из-за спора о дровах убил знакомого колуном
Фото: СУ СК России по Амурской области

В Белогорске завершили расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего местного жителя в убийстве знакомого. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Амурской области, трагедия произошла в ночь на 23 ноября.

По версии следствия, обвиняемый в своей квартире на улице Добровольского в Белогорске распивал спиртные напитки вместе со знакомым. Мужчины поссорились: знакомый упрекнул обвиняемого в том, что тот не принёс дров для топки печи. Разъярённый белогорец взял на кухне колун и ударил потерпевшего по голове. Мужчина скончался на месте.

Обвиняемый ранее уже неоднократно сидел за кражи и убийства. На предварительном следствии он полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Старомодно. В доме с печным отоплением после литров самогона колуном расколоть вместо чурки пьяную голову. Потом приезжали околоточный с судебным следователем, чернилами составляли осмотр.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Уголовное дело направилось в суд. Шедеврально... Наверное по почте. Заказным.

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