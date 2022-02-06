В Приморье тушат гигантский природный пожар

Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Недалеко от приморского посёлка Зарубино в Хасанском районе продолжается тушение природного пожара на площади более тысячи гектаров. Пожарные смогли предотвратить распространение огня, населенным пунктам ничего не угрожает.

В борьбе с возгоранием участвуют более двух десятков пожарных, несколько единиц различной техники. К работе также привлечена Приморская авиабаза лесоохраны. В связи с тем, что горят сухие поля вдоль дорог, вероятная причина пожара – человеческий фактор, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

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#Дальний Восток #МЧС #пожары

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Илья Ринейский