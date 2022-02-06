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6февраля
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сегодня, 10:48 4

В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня

В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией.

Постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Пункт 3.8 признать утратившим силу», – говорится в документе, сообщают «Известия». Постановление вступает в силу 6 февраля.

Напомним, пунктом 3.8 предписывалось всем имевшим контакт с больными COVID-19, не менее семи календарных дней находиться в изоляции.

Ранее в России сократили срок карантина по COVID-19 с двух недель до семи дней.

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#COVID 19 #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 часа назад

    А почему QR-коды не отменяют, если отменили карантин?

  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    Легенда провалена

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    С американскими евреями из ВОЗ согласовали?

  • DrDok

    DrDok
    2 часа назад

    Это врятли пандемию нужно поддерживать еще не все укололи, Бизнес- ничего личного (пусть он и на крови)

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