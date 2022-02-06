В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19

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Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией.

Постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Пункт 3.8 признать утратившим силу», – говорится в документе, сообщают «Известия». Постановление вступает в силу 6 февраля.

Напомним, пунктом 3.8 предписывалось всем имевшим контакт с больными COVID-19, не менее семи календарных дней находиться в изоляции.

Ранее в России сократили срок карантина по COVID-19 с двух недель до семи дней.