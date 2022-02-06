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сегодня, 10:23 1

Осуждённый за сбыт наркотиков благовещенец пытался обжаловать приговор

По его мнению, суд назначил слишком суровое наказание

Осуждённый за сбыт наркотиков благовещенец пытался обжаловать приговор
Фото: pixabay.com

Коллегия Амурского областного суда рассмотрела жалобу местного жителя на ранее вынесенный приговор за незаконный сбыт растительных наркотиков в значительном размере.

Ранее суд установил, что мужчина собрал в районе села Новотроицкое дикорастущую коноплю, изготовил из неё гашишное масло, которое потом привёз в Благовещенск, хранил дома и искал клиентов для продажи. Правоохранители доказали два факта сбыта наркотиков.

Коллегия областного суда, рассмотрев жалобу по делу, нашла приговор обоснованным. Судьи решили, что степень общественной опасности действий вполне соответствует назначенному наказанию, доводы о чрезмерной суровости подтверждения не нашли.

В итоге ранее вынесенный приговор оставили без изменений. Он предусматривает девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Амурского областного суда.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Лучше бы убил кого. Ту же судью. Меньше дали бы.

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