В Забайкалье власти не справляются с бродячими собаками

На территории Забайкальского края объявлен режим повышенной готовности из-за частого нападения бездомных собак на людей, рассказали в правительстве края.

После того как бродячие собаки совсем вышли из под контроля, власти обязали ветеринарную службу организовать временные приюты и составить список потребностей, чтобы построить постоянные.

С начала этого года в крае собаки напали на 64 человека, в прошлом году было зафиксировано 2,3 тысячи случаев. Сейчас в приоритете – безопасность людей. Режим повышенной готовности позволит контролировать кормление беспризорных животных, а также попытки препятствовать отлову, пишет РИА ФАН.