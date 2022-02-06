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сегодня, 09:03 8

В Забайкалье власти не справляются с бродячими собаками

В крае ввели режим повышенной готовности

В Забайкалье власти не справляются с бродячими собаками
Фото: pixabay.com

На территории Забайкальского края объявлен режим повышенной готовности из-за частого нападения бездомных собак на людей, рассказали в правительстве края.

После того как бродячие собаки совсем вышли из под контроля, власти обязали ветеринарную службу организовать временные приюты и составить список потребностей, чтобы построить постоянные.

С начала этого года в крае собаки напали на 64 человека, в прошлом году было зафиксировано 2,3 тысячи случаев. Сейчас в приоритете – безопасность людей. Режим повышенной готовности позволит контролировать кормление беспризорных животных, а также попытки препятствовать отлову, пишет РИА ФАН.

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#животные #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    5 часов назад

    Перетравить их или перестрелять в голову не приходит? Я про собак, а не про правительство.

  • Paster

    Paster
    4 часа назад

    Отстрел проблему не решит, наплодятся новые. Людей надо наказывать, которые выбрасывают животных наигравшись, да и в целом надо менять отношение к зверью в наших людях, животное это не вещи и не игрушка, которая тебе надоела и ты выбросил.

  • капрал

    капрал
    3 часа назад

    Paster, пока ты всё это поменяешь , собаки ещё не одну тысячу загрызут! Я со школы слышу слова о том, чтобы не выкидывать животных на улицу! И? Ничего не меняется! А проблему решать надо здесь и сейчас! И решить её может только отстрел или травление! Даже приюты не сразу строятся! Отстрел должен идти в ногу с другими мерами по повышению ответственности владельцев собак! Только так решить эту проблему! Остальное всё пустой трёп!

  • Alexander3666

    Alexander3666
    2 часа назад

    Эта мантра трёхсотых - "Отстрелами проблему не решить, только стерилизация/кастрация/чипирование и штрафы для владельцев" уже давным давно показала свою полную несостоятельность - армия бездомных агрессивных опасных паразитов ежегодно убивает до 60 человек в год, но трёхсотым плевать - главное чтобы собачки не пострадали.

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    А как же забайкальский губер, что предлагал оцепить кварталы и всех людей уколоть? Что мешает собак отловить и никаких приютов...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Видео в сети было,что там граждане отстрелы начали. Проявляют гражданскую позицию, защищая жизнь и здоровье жителей Забайкалья. Это уколотое недоразумение, бредившее об оцеплении, к сожалению справиться не могут-с.

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Стреляльщиков развелось больше чем собак, наверное прививка действует.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    "Отстрел проблему не решит, наплодятся новые."

    Еще как решит. И каким образом "наплодятся новые"? Из трупов?

    "Людей надо наказывать, которые выбрасывают животных наигравшись"

    Еще один с "комплексом вины". Еще раз для поклонников унтер-офицерской вдовы: эти стаи - потомственные бродяги. Никто их на улицу не выкидывал и хозяев у них не было от рождения. Домашняя собака, выкинутая на улицу за редким исключением там погибнет.

    "да и в целом надо менять отношение к зверью в наших людях"

    И не надейтесь. Маргинальная культура вообще и собаководства в частности в "дорогих россиянах" никуда не денется. Во всяком случае, в обозримом будущем.

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