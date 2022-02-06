Депутаты предложили обеззараживать продукты радиацией

— Обработка сырья и готовой продукции с применением ионизирующего излучения, проводимая с соблюдением требований радиационной безопасности, обеспечивает уничтожение патогенных организмов и паразитов, снижение количества микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов, подавление прорастания луковиц, клубней и корнеплодов, продление сроков хранения продуктов, – объяснил один из авторов документа Владимир Кашин.

Он также отметил, что эта технология известна с 40-х готов прошлого века, а с 1958 по 1983 год минздрав СССР разрешал такую обработку для разовых партий продуктов.

По мнению авторов законопроекта, такой метод безопасен и эффективен, о чём свидетельствуют результаты исследований. Применение таких технологий никак не отражено в законах Российской Федерации, а принятие законопроекта может дать импульс развитию инновационных технологий, считают авторы.