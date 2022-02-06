Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:16 6

Депутаты предложили обеззараживать продукты радиацией

Так можно повысить их срок хранения

Депутаты предложили обеззараживать продукты радиацией
Фото: pixabay.com

Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект депутатов и сенаторов, которые предложили обрабатывать продукты ионизирующим излучением, чтобы продлить их срок хранения, пишет «Парламентская газета».

— Обработка сырья и готовой продукции с применением ионизирующего излучения, проводимая с соблюдением требований радиационной безопасности, обеспечивает уничтожение патогенных организмов и паразитов, снижение количества микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов, подавление прорастания луковиц, клубней и корнеплодов, продление сроков хранения продуктов, – объяснил один из авторов документа Владимир Кашин.

Он также отметил, что эта технология известна с 40-х готов прошлого века, а с 1958 по 1983 год минздрав СССР разрешал такую обработку для разовых партий продуктов.

По мнению авторов законопроекта, такой метод безопасен и эффективен, о чём свидетельствуют результаты исследований. Применение таких технологий никак не отражено в законах Российской Федерации, а принятие законопроекта может дать импульс развитию инновационных технологий, считают авторы.

Просмотров всего: 508

#закон #российская власть

распечатать


Происшествия 1

Осуждённый за сбыт наркотиков благовещенец пытался обжаловать приговор
Происшествия 9

Амурчане выбросили собаку с третьего этажа
Экономика 12

Глава Минвостокразвития заявил о необходимости скоростной железной дороги между Владивостоком и Хабаровском
Общество

Алексей Чекунков и Василий Орлов осмотрели «Бамовский Арбат» в Тынде
Комментарии
Показать все (6)
  • Undertaker

    Undertaker
    6 часов назад

    Лучше на урановые рудники их с кайлом отправьте, сделал норму, получи пайку

  • Kadet_84

    Kadet_84
    6 часов назад

    Ключевая фраза "... с соблюдением требований радиационной безопасности...", но, где гарантия того, что в один прекрасный момент (как это зачастую происходит у нас), "что то пошло не так"... Может стОит после выборов в Думу, во избежание принятия подобных предложений, ВСЕХ депутатов обрабатывать дустом?

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Такие дела от едро всегда будут с печальными последствиями. Едро просто надо ликвидировать. Один вред от него и доаерять нельзя. Вон собачьи законы от них сколько вреда людям несут и упорно они его не решают.

  • strannic

    strannic
    4 часа назад

    Обычная практика хранения продуктов. при обработке гамма-облучением никаких следов не остается.

  • strannic

    strannic
    4 часа назад

    Обычная практика хранения продуктов. при обработке гамма-облучением никаких следов не остается.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    33 минуты назад

    Заголовок предлагаю добавить "и отправлять в столовую ГД РФ"

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь