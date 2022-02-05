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5февраля
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сегодня, 18:33 0

Наталья Непряева завоевала первую медаль для России на Олимпиаде

Лыжница заняла второе место

Наталья Непряева завоевала первую медаль для России на Олимпиаде
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне на дистанции 15 километров. Это первая медаль российской команды на Олимпийских играх.

Спортсменка проиграла сопернице из Норвегии Терезе Йохауг чуть более полминуты.

В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 километров классическим стилем, а заключительные – свободным. После первой половины дистанции спортсменки меняют лыжи.

Непряевой 26 лет, это уже её вторая олимпийская медаль. Ранее она уже была серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира, пишет ТАСС.

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#Олимпиада-2022 #спорт

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