Амурчан зовут хайпануть на крашах: в интернете составляют карту языка российской молодёжи

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Ребята из разных регионов страны поделятся интересными фразеологизмами, современными или местными выражениями и помогут составить карту языка молодёжи России.

Цель проекта – собрать «подслушки», цитаты незнакомцев, и сделать из них интерактивную карту. Фразы можно услышать на улице, на работе, на учёбе. Отобранные цитаты будут распечатаны и наклеены в том самом месте, где они были услышаны, рассказывают организаторы проекта.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться в приложении «Другое Дело» через «ВКонтакте», найти задание «подслушать незнакомца» и добавить свою фразу до 7 февраля.

Первые выражения уже поступили в «Другое Дело». Например, молодые жители Тюмени говорят: «НикогдА не говори «нЕкогда», а Санкт-Петербурга: «Время летит, как чайка за хлебом». «Если это твои глаза такие голубые, а не линзы, то я готов в них утонуть», – такое подслушали в Железногорске. Во Владивостоке считают: «Кажется, книга знает больше, чем я». В Москве философски рассуждают: «Полтретьего ночи. Меня укусила муха-трудоголичка». А в Казани говорят: «Плата за индивидуальность – одиночество». В Иваново молодёжь придумала альтернативные трактовки слову «бабайка»: это может быть не только выдуманные персонаж, но и какой-нибудь сосуд, контейнер или даже детские игрушки в песочнице.

По словам амурских педагогов, современные школьники постоянно генерируют новые слова и выражения. И даже учителям русского языка и литературы с их богатым словарным запасом требуется помощь «гугла».

— В период дистанционного обучения, когда с учениками общались по мобильной связи, через приложение обнаружила новый тэг своего номера телефона – «крашиха». Стало интересно подробное описание значения. «Окей, гугл» не подвёл. «Забавно, – подумала я. – Объект симпатии». Конечно, сделала вывод о том, что так подписать мой номер мог только подросток 14-15 лет, потому что это «их тема». Стало приятно, комплименты никто не отменял. Крылья выросли. У самой в школе был свой «краш» – кумир-учитель», – вспомнила случай из практики учитель из Благовещенска Кристина Недильская.

— У молодёжи 21 века очень разнообразный лексикон, и взрослые не всегда понимают подростков. Одна из причин в том, что молодое поколение больше времени проводит в интернете, смотрит видео, берет оттуда какие-то слова и выражения. По своим ученикам могу сказать: когда они на перемене или заняты своими делами, они разговаривают на своём языке. Говорят свои любимые слова «хайп», «стрим», «агриться», что-то ещё в том же роде. Часто эти слова попадают в молодёжный сленг из английского языка. Есть в их речи и сокращения, а также слова, образованные по созвучию. У нас даже родилась тема для проекта – исследовать частотность употребления заимствованных слов в молодёжной речи, – говорит другой учитель русского языка и литературы из Благовещенска Марина Федосеева.

За подслушанные яркие фразы, соответствующие требованиям организаторов, участники получают по 400 баллов в «Другом Деле». Их можно обменять на обучающие курсы или накопить и получить полезные устройства, встретиться с интересными людьми.

— Молодые люди в разных регионах России могут говорить по-разному с использованием своих специфических выражений. Часто к ним примешиваются местные обычаи, традиции, мода. Но все зачастую составляет некий уникальный культурный код, характерный для той или иной местности, а в целом становится новым языком, на котором выражаются молодые россияне. Откуда участники «Другого Дела» брали эти фразы? Они слышали их на улице, в магазине, в метро от своих сверстников. Мы видим живой интерес к проекту. Всего за пару дней к нам поступили сотни таких интересных фразеологизмов и других ярких выражений. Российской молодёжи действительно любопытно делиться такими цитатами друг с другом, – пояснил руководитель проекта «Другое Дело» Кирилл Хвиль.