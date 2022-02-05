Амурчане выбросили собаку с третьего этажа
Сейчас животное находится на лечении
В инстаграм-аккаунте zoo.raychikhinsk жительница посёлка Прогресс попросила помочь спасти собаку. По словам женщины, животное сначала выбросили с третьего этажа, потом подобрали, обмотали скотчем и били пассатижами по голове.
На собранные неравнодушными амурчанами деньги собаку доставили в Благовещенск. В настоящее время собака находится на лечении.
В посте женщина добавила, что по поводу случившегося она написала заявление в полицию, там заявление приняли, однако сотрудники полиции сразу предупредили, что никакого наказания за это не последует.
Журналисты Амур.инфо обратились в управление МВД Росси по Амурской области. Подробности инцидента выясняются.
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