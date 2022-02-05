Амурчане выбросили собаку с третьего этажа

На собранные неравнодушными амурчанами деньги собаку доставили в Благовещенск. В настоящее время собака находится на лечении.

В посте женщина добавила, что по поводу случившегося она написала заявление в полицию, там заявление приняли, однако сотрудники полиции сразу предупредили, что никакого наказания за это не последует.

Журналисты Амур.инфо обратились в управление МВД Росси по Амурской области. Подробности инцидента выясняются.