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сегодня, 16:46 2

Амурчане выбросили собаку с третьего этажа

Сейчас животное находится на лечении

Амурчане выбросили собаку с третьего этажа
Фото: pixabay.com

В инстаграм-аккаунте zoo.raychikhinsk жительница посёлка Прогресс попросила помочь спасти собаку. По словам женщины, животное сначала выбросили с третьего этажа, потом подобрали, обмотали скотчем и били пассатижами по голове.

На собранные неравнодушными амурчанами деньги собаку доставили в Благовещенск. В настоящее время собака находится на лечении.

В посте женщина добавила, что по поводу случившегося она написала заявление в полицию, там заявление приняли, однако сотрудники полиции сразу предупредили, что никакого наказания за это не последует.

Журналисты Амур.инфо обратились в управление МВД Росси по Амурской области. Подробности инцидента выясняются.

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#животные #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Люди совсем озверели

  • Петро555

    Петро555
    39 минут назад

    Как это наказание не последует статья 245 УК РФ срок до пяти лет, плюс штраф.

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