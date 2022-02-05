В Благовещенске в понедельник начнут убирать горки

Фото: amur.info

В Благовещенске в понедельник начнут демонтировать большие горки на набережной Амура. Как сообщает пресс-служба мэрии, кататься на них становится небезопасно из-за потепления. Выбоин и неровностей на скатах становится всё больше, а полив водой не приносит нужного эффекта.

Затем уберут горки в парке Дружбы и территории на Зелёной, 30. Последними уберут маленькие горки на площади, набережной и в городском парке. На уборку уйдёт около недели.

Фигуры, ледовые украшения и ель останутся на площади Ленина ещё на две недели. Полностью разберут городок и снимут праздничную иллюминацию в городе после 20 февраля.