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сегодня, 15:58 0

Благовещенцы жалуются на падающие с крыш сосульки

В администрации города посоветовали не ходить вдоль домов

Благовещенцы жалуются на падающие с крыш сосульки
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска. Молодой человек рассказал, что чуть не стал жертвой упавшей с крыши сосульки.

— На остановке «КПП» на меня чуть не упала большая сосулька, она упала позади меня. Если бы я замедлился на секунду, то меня можно было б везти в больницу, – поделился благовещенец.

В администрации города отметили, что работу по ликвидации сосулек должны проводить управляющие компании. Также там посоветовали не ходить вдоль домов, под крышами, во избежание несчастных случаев.

— Администрация не имеет контролирующих функций по отношению к управляющим копаниям, этим занимается Госжилинспекция. Но управление ЖКХ может вынести предписание, информацию мы передали, – пояснили в мэрии.

Напомним, в Благовещенске началась проверка работы управляющих компаний по борьбе с наледью и снегом на крышах многоквартирных домов.

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#ЖКХ #мэрия

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