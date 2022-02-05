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сегодня, 15:21 0

Амурчанин обстрелял машину с охотинспекторами

27-летнего жителя Октябрьского района будут судить сразу по пяти статьям

Амурчанин обстрелял машину с охотинспекторами
Фото: pixabay.com

Следственный отдел закончил расследование дела 27-летнего жителя Октябрьского района. Молодого человека обвиняют сразу по пяти статьям, в числе которых «Покушение на убийство» и «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщил следственный комитет.

В августе 2021 года обвиняемый узнал, что в селе Марьяновка Октябрьского района работают сотрудники регионального управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Ранее это ведомство оштрафовало мужчину за нарушения правил охоты, а он затаил на них за это обиду. Нарушитель взял ружьё, переделанное им из холощённого в боевое, и отправился мстить. Он засел в кустах на трассе «Амур» и поджидал служебную машину, когда та приблизилась – сделал несколько выстрелов из ружья. Один из пассажиров получил ранение в бедро. Водителю удалось вывести автомобиль из под обстрела и спасти жизни сотрудников управления.

Во время обыска у обвиняемого изъяли две единицы нарезного оружия, переделанного в боевое. При помощи военных и специальной техники следователи обнаружили и извлекли со дна озера Терновского фрагменты ещё двух единиц подобного оружия. В ходе обыска также изъяли патроны к ним. Следователи собрали достаточно доказательств, дело отправлено в суд.

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#криминал #происшествия

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