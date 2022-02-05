Два человека попали под лавину на Сахалине
Снежные массы сошли на территории Солнцевского угольного разреза
На территории Солнцевского угольного разреза на реке Полтавская сошла лавина. Предварительно установили, что под снегом могут находиться два человека. На место происшествия уже выехали спасатели, полиция, пожарные и глава Углегорского района Дмитрий Цуканов, сообщает РИА ФАН.
Сегодня днём в МЧС поступила информация о том, что в Углегорском районе во время демонтажа трубы на территории компании «Солнцевский угольный разрез» сошла снежная масса. На помощь выехали сотрудники дежурных служб, всего в спасательной операции принял участие 51 человек. По информации к 14 часам 23 минутам по местному времени людей вытащили из под снега. Демонтажем трубы занимались четверо рабочих, двое из них оказались под снегом. Один человек погиб, сообщает Sakhalin.info.
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