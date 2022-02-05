Два человека попали под лавину на Сахалине

Сегодня днём в МЧС поступила информация о том, что в Углегорском районе во время демонтажа трубы на территории компании «Солнцевский угольный разрез» сошла снежная масса. На помощь выехали сотрудники дежурных служб, всего в спасательной операции принял участие 51 человек. По информации к 14 часам 23 минутам по местному времени людей вытащили из под снега. Демонтажем трубы занимались четверо рабочих, двое из них оказались под снегом. Один человек погиб, сообщает Sakhalin.info.