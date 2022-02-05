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сегодня, 14:53 0

Два человека попали под лавину на Сахалине

Снежные массы сошли на территории Солнцевского угольного разреза

Два человека попали под лавину на Сахалине
Фото: pixabay.com

На территории Солнцевского угольного разреза на реке Полтавская сошла лавина. Предварительно установили, что под снегом могут находиться два человека. На место происшествия уже выехали спасатели, полиция, пожарные и глава Углегорского района Дмитрий Цуканов, сообщает РИА ФАН.

Сегодня днём в МЧС поступила информация о том, что в Углегорском районе во время демонтажа трубы на территории компании «Солнцевский угольный разрез» сошла снежная масса. На помощь выехали сотрудники дежурных служб, всего в спасательной операции принял участие 51 человек. По информации к 14 часам 23 минутам по местному времени людей вытащили из под снега. Демонтажем трубы занимались четверо рабочих, двое из них оказались под снегом. Один человек погиб, сообщает Sakhalin.info.

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