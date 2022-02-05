Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил использовать передвижные медицинские комплексы по максимуму. В прошлом году медики выполнили 2 240 выездов – план по оказанию медицинской помощи жителям отдалённых территорий, рассказали в правительстве области.

К пациентам из отдалённых территорий выезжали 30 передвижных мобильных комплексов. Количество посещений достигло 93 тысяч, при плане в 91 тысячу.

— Благодаря работе передвижных установок нам удалось достичь целевого показателя по охвату флюорографическим обследованием жителей Амурской области. При плане 90 %, мы охватили более 95 % населения этим обследованием, – отметила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Реже всего выезжала стоматология в Зейском районе, всего шесть раз за год, при этом машина была исправна, а материалов достаточно. В то же время больница Свободного с маммографом выезжала 27 раз, не смотря на четырёхмесячный ремонт.

— Прошу глав муниципальных образований совместно с руководителями медицинских организаций активизировать работу передвижных мобильных комплексов. И использовать их по максимуму: не только для приема граждан по обращениям, но и для профосмотров, диспансеризации, в том числе углубленной, а также вакцинации, – поручил глава области Василий Орлов.