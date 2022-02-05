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сегодня, 13:19 2

Губернатор поручил взять на контроль строительство объектов водоснабжения в Амурской области

По нацпроекту «Жильё и городская среда» выделили более 500 миллионов рублей

Губернатор поручил взять на контроль строительство объектов водоснабжения в Амурской области
Фото: pixabay.com

В этом году в области начнут строить два водозабора – в Ивановке и Завитинске. В Свободном достроили Пёрский водозабор, осенью планируют закончить бурение скважин. По нацпроекту «Жильё и городская среда» уже выделили более 500 миллионов рублей, сообщили в правительстве.

Стройку в Завитинске начнут в марте, завершить работы обещают в июне 2023 года. Для объекта в Ивановке подготовили все документы, в ближайшее время на конкурсной основе выберут подрядчика.

В Свободном работы ведут с опережением графика, сейчас объект готов на 63 процента.

Также министерство ЖКХ ведёт подготовку к строительству двух артезианских водозаборов в 2023–2024 годах в Екатеринославке и Константиновке.

— Главе села и министру ЖКХ необходимо взять на личный контроль контрактацию водозабора в Ивановке. Объекты, обеспечивающие население качественной водой, крайне важны для жителей, поэтому все работы по ним мы должны завершить в максимально короткие сроки. Федеральный Минстрой готов с опережением графика выделять Амурской области средства на строительство объектов водоснабжения в рамках нацпроекта. Соответственно, чем быстрее мы получим проектную документацию, тем быстрее сможем начать торги и в конечном итоге раньше сдадим эти объекты, – отметил губернатор Василий Орлов.

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#ЖКХ #строительство #экология

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    39 минут назад

    Уголовный кодекс уже не помогает?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    35 минут назад

    звучит как приказ английской королевы-я повелеваю

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