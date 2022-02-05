Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5февраля
Предыдущая новость
сегодня, 14:30 0

Амурская область готовится к борьбе с весенними пожарами

Охотоведы готовят инвентарь и технику

Амурская область готовится к борьбе с весенними пожарами
Фото: ohotaamur

Амурские охотоведы готовятся к весеннему пожароопасному периоду. Специалисты проверяют инвентарь и технику, рассказали в дирекции по охране и использованию животного мира.

Охотоведы проверяют работоспособность воздуходувок, ранцевых огнетушителей, мотопомп, а также ведут ремонт тракторов и сельхозагрегатов в Березовском, Иверском, Бирманском и Воскресеновском заказниках.

Проверить и подготовить инвентарь во всех 34 особо охраняемых природных территориях области должны до 1 марта. Всего на борьбу с пожарами организуют 22 группы и 63 человека личного состава. В их распоряжении 30 автомобилей, шесть тракторов, два вездехода, 32 воздуходувки и 24 ранцевых огнетушителя.

— Особое внимание во время весеннего пожароопасного периода будет уделено Благовещенскому, Муравьевскому, Березовскому и Амурскому заказникам, где чаще всего случаются возгорания, – сообщили в ведомстве.

Просмотров всего: 0

#пожары

распечатать


Происшествия

В Хабаровском крае мать оказалась виновной в смерти двоих детей
Происшествия

В Приморье всю ночь спасали дома от пожара
Происшествия

Во Владивостоке горело рефрижераторное судно
Общество 1

В Свободном загорелся кран
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь