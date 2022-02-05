Амурская область готовится к борьбе с весенними пожарами

Амурские охотоведы готовятся к весеннему пожароопасному периоду. Специалисты проверяют инвентарь и технику, рассказали в дирекции по охране и использованию животного мира.

Охотоведы проверяют работоспособность воздуходувок, ранцевых огнетушителей, мотопомп, а также ведут ремонт тракторов и сельхозагрегатов в Березовском, Иверском, Бирманском и Воскресеновском заказниках.

Проверить и подготовить инвентарь во всех 34 особо охраняемых природных территориях области должны до 1 марта. Всего на борьбу с пожарами организуют 22 группы и 63 человека личного состава. В их распоряжении 30 автомобилей, шесть тракторов, два вездехода, 32 воздуходувки и 24 ранцевых огнетушителя.

— Особое внимание во время весеннего пожароопасного периода будет уделено Благовещенскому, Муравьевскому, Березовскому и Амурскому заказникам, где чаще всего случаются возгорания, – сообщили в ведомстве.