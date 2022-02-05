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сегодня, 12:56 2

Амурские предприниматели пожаловались на незаконные проверки

Прокуратура области провела проверку

Амурские предприниматели пожаловались на незаконные проверки
Фото: pixabay.com

В ноябре 2021 года на личный приём к генеральному прокурору Игорю Краснову обратились предприниматели из Благовещенска. Владельцы бизнеса пожаловались на незаконные внеплановые проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Все жалобы были проверены прокуратурой и подкреплены доказательствами. Все незаконные предписания отменили, а в адрес руководителей ведомств внесены представления. Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности по статье «Несоблюдение должностными лицами требований законодательства».

— Проведенным по инициативе Генпрокуратуры России анализом правоприменительной практики выявлены аналогичные факты и в деятельности иных контролирующих органов региона. Для их пресечения приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, – сообщили в ведомстве.

Вопросы соблюдения прав предпринимателей остаются на контроле генеральной прокуратуры.

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#бизнес #помощь

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    Кулахсзян поднял цены на свой хлеб почти на 30 процентов-теперь его и проверить нельзя?

  • Токарев

    Токарев
    2 минуты назад

    Наверное можно хлеб купить у Иванова или у Петрова, где нет такой большой наценки

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