Амурские предприниматели пожаловались на незаконные проверки

В ноябре 2021 года на личный приём к генеральному прокурору Игорю Краснову обратились предприниматели из Благовещенска. Владельцы бизнеса пожаловались на незаконные внеплановые проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Все жалобы были проверены прокуратурой и подкреплены доказательствами. Все незаконные предписания отменили, а в адрес руководителей ведомств внесены представления. Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности по статье «Несоблюдение должностными лицами требований законодательства».

— Проведенным по инициативе Генпрокуратуры России анализом правоприменительной практики выявлены аналогичные факты и в деятельности иных контролирующих органов региона. Для их пресечения приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, – сообщили в ведомстве.

Вопросы соблюдения прав предпринимателей остаются на контроле генеральной прокуратуры.