Сегодня на Олимпиаде разыграют первые комплекты медалей

Фото: https://www.instagram.com/olympic_russia/

Позади первый день Олимпийских игр – 2022. Вчера, 4 февраля, прошли соревнования по хоккею и фигурному катанию.

По итогам короткой программы у мужчин в командном соревновании фигуристов Марк Кондратюк стал третьим.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.

По итогам короткой программы у спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли нашей команде «серебро».

В первом матче группового этапа женская команда по хоккею одержала победу над Швейцарией со счётом 5:2.

По итогам первого дня состязаний наша команда набрала 26 очков, расположившись на втором месте.

Сегодня, 5 февраля, разыграют первые шесть комплектов медалей. Спортсмены поборются за награды в соревнованиях по биатлону, конькобежному спорту, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, фристайлу и шорт-треку. Также сегодня пройдут соревнования по кёрлингу, горнолыжному и санному спорту, хоккею с шайбой и сноуборду.

Олимпийский комитет России в своём инстаграм-аккаунте опубликовал программу соревнований на сегодня.